Tata Steel versnelt plannen reorganisatie

In IJmuiden, het voormalige Hoogovens, moet volgens een bericht van NH Nieuws op basis van een interne memo zeker 170 miljoen euro worden bezuinigd op de personeelskosten.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) laat aan NH Nieuws weten dat het zou gaan om het verdwijnen van zo’n 2500 banen in Velsen, Frankrijk, Engeland en België. De COR noemt de bezuiniging ‘buitenproportioneel’. Vice-voorzitter Gerrit Idema: “We weten best dat het niet goed gaat in de auto-industrie en de kosten voor CO2-opslag hakken er ook in. Maar dit...”

Tata laat in een officiële verklaring weten dat de markt voor het staalbedrijf nu erg moeilijk is, vooral omdat er veel staal op de Europese markt wordt gedumpt voor lage prijzen. Om die reden werd in juni een kostenbesparingsplan aangekondigd. “Dit programma komt niet op stoom zodat onze prestaties snel kunnen worden verbeterd.”

Een woordvoerder van Tata licht toe dat de ingrepen naar verwachting zullen leiden tot verlies van banen. Het concern spreekt verder van verbeteringen in de toeleveringsketen, productieverbeteringen en beter gebruik van grondstoffen. Ook wordt gekeken naar digitalisatie. Eventuele ontslagen zullen worden voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordigers.

Volgens NH Nieuws wil Tata Steel Europe in totaal 830 miljoen euro bezuinigen. In de memo staat dat ‘een groot deel’ daarvan voor rekening komt van de voormalige Hoogovens. Het omlaag brengen van personeelskosten alleen al moet 170 miljoen euro opleveren.