Tassenontwerper Hester van Eeghen overleden

Beeld Imke Panhuijzen

In het bericht is te lezen dat Van Eeghen in februari dit jaar werd gediagnosticeerd met een zeldzame ziekte. Het is niet bekend gemaakt wat voor ziekte dat was. Tot voor kort zou ze haar ‘energieke zelf’ zijn geweest en was ze nauw betrokken bij haar vrienden, familie en werk.

Van Eeghen ontwierp onder meer tassen, schoenen en accessoires. Haar mini-imperium in het centrum van Amsterdam, de Hartenstraat specifiek, bestaat uit twee winkels waar haar schoenen, tassen en portemonnees - allemaal fel gekleurd - worden verkocht, al ruim 30 jaar. Ze had ook een winkel in de Nieuwe Spiegelstraat.

Handelsfamilie

Van Eeghen is een telg uit de beroemde handelsfamilie Van Eeghen. Ze is in 1958 geboren in Amsterdam en begon in 1987, na een studie Nederlands en opleiding leerbewerken, haar eerste winkel in de stad, in de Hartenstraat. Een jaar later bracht ze haar eerste tassencollectie uit. In het begin van de jaren negentig, tussen 1991 en 1994, woonde ze in Milaan. Ze heeft rond de eeuwwisseling ook nog een poos in Londen gewoond. In 1998 opende haar tweede winkel in de Hartenstraat en onlangs, in 2018, de derde winkel in de Nieuwe Spiegelstraat.

In een interview met Het Parool, tweeënhalf jaar geleden, zei Van Eeghen dat ze streefde naar de universele tas: een tas die overdag enorm goed zijn werk doet voor werkdingen, die ‘s avonds nog even meekan naar het restaurant, opgerold kan worden tot iets kleiners en uiteindelijk ook mee op reis moet kunnen, plat in de koffer. “Dat is eigenlijk de wens van de Nederlandse vrouw.”

Inspiratie

Haar winkels heeft ze niet voor de afzet, maar om inspiratie te krijgen van alle mensen die binnenkomen. Ze noemde het een soort toneel, waarbij ze voortdurend moeten improviseren. “We hebben echt de meest uiteenlopende karakters als klant. Zij zetten mij aan tot het maken van een tas. Zo’n mens dat zegt: ‘Ik vind het gewoon niet, wat ik zoek, ik wil iets waarbij ik drie afdelingen heb: zakelijk, persoonlijk en voor door-de-dag-heen. Ik wil het kunnen zíen.’ Dan praten we erover en ik maak een tas die drie vakken heeft, helemaal niet dik, maar je kunt hem uitklappen tot drie onafhankelijke compartimenten.”

Ze was getrouwd met theoretisch natuurkundige Roland Kupers. Over hem: “Ik heb een beetje een bewerkelijke, maar heel interessante echtgenoot. Precies wat ik wilde. Hij is onmogelijk soms, en ik ook, dat hoort er óók bij. Perfectie, daar geloof ik niet in.”