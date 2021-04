Tassen van Hester van Eeghen (1958-2021) blijven te herkennen uit duizenden

Hester van Eeghen. Beeld Roy Del Vecchio

Een ontwerp van Hester van Eeghen herkent iedere designliefhebber uit duizenden. De ontwerpster ontwikkelde een volstrekt unieke signatuur. Rijker dan een exotisch bloemenveld in de bollenstreek zijn de kleurexplosies die ze in haar leren tassen, schoenen en accessoires heeft verwerkt. Dit combineerde ze met een uitgesproken ontwerpstijl, bijzondere origami-achtige vouwtechnieken en altijd een twist, een verrassing zoals verborgen vakjes, een handig verstopt spiegeltje om je lippen te stiften of een tas in een eenvoudige tint waar het feest van kleur juist binnenin zit.

Een typisch Nederlands ontwerpster wordt ze genoemd, een Dutch Designer. Haar tassen zijn niet alleen kleurrijk en vrolijk en van uitzonderlijke verfijnde kwaliteit, maar ook praktisch. Ze wist precies wat Nederlanders wensen: een functionele tas die je in weer en wind mee kunt nemen op de fiets, waar de werkende vrouw haar pumps in kwijt kan, die opgerold en plat mee kan in de reiskoffer of die je kunt uitklappen tot drie onafhankelijke compartimenten als een esthetische archiefkast.

Koninginnedag

Dat ze een telg is uit de beroemde handelsfamilie, liet ze al vroeg zien. De ontwerpster wist wat ze wilde, beschikte over een rijke ondernemersgeest en had inzicht hoe je iets kunt verkopen. Dat deed ze op een volstrekt natuurlijke en aanstekelijke manier. Zo verkocht ze haar eerste tassen op Koninginnedag en verdiende meteen achthonderd gulden. Ze werd een soort minimultinational met handel van Amerika en Saoedi-Arabië tot Zuid-Korea en Australië.

Dat verkopen ging gepaard met veel gevoel voor spektakel. Dat weet curator en tentoonstellingsmaker Nicole Uniquole als geen ander. Vele jaren werkten ze samen, ze vonden elkaar in de keuze voor het allerbeste en waren ultieme sparringpartners.

De winkel van Hester van Eeghen op de Hartenstraat 37 in Amsterdam. Beeld Marjolijne Perquin

Ambachtelijk

“Waar Hester was, daar was activiteit. Ze leverde puur theater,” zegt Uniquole. Tijdens Meesterlijk, haar toenmalige beurs in Amsterdam, nam deelnemer Van Eeghen het echtpaar Maria en Mario mee, vakmensen bij een van de Italiaanse ambachtelijke leerbedrijven met wie ze samenwerkte. Ter plekke vervaardigden zij een serie unieke tassen op maat voor een belangstellend publiek. Daarbij wist ze altijd de aandacht te vestigen op het belang van het vak, de vormgeving en dat de consument die een tas koopt kiest voor kwaliteit en eeuwigheidswaarde.

Dat gevoel voor theater uitte zich ook op een ander creatief vlak. Ze schreef met een ogenschijnlijk gemak toneelstukken, musicals, eenakters en liedjes met een Annie M. G. Schmidt-achtige allure, zoals voor de musical voor het lustrum van haar dispuut Lllorien (van studentenvereniging ASC/AVSV). Ze toverde werkende vrouwen in een fabriek op het toneel, compleet met dansende Chinezen en een choreografie met vegende schoonmakers. Ook hier gingen vrolijkheid, fantasie en originaliteit samen met haar streven naar kwaliteit; niemand kon zomaar meedoen, kandidaten dienden serieus auditie te doen met haar achter de piano.

Koninklijke reiskoffer

Ze wilde altijd het allerbeste en rekte dat nog verder op. Hester van Eeghen koos nooit de makkelijkste weg. Voor de zomertentoonstelling Dutch Design – huis van Oranje in Paleis Oranienbaum in 2012 ontwierp Van Eeghen een tasje voor Koningin Sophie, de eerste echtgenoot van koning Willem III. Ze vond dat iemand als Sophie eerder een reiskoffer nodig had voor haar juwelen en handschoenen, een koffer met goudleer en geheime laatjes. Het handtasje werd een koninklijk pronkstuk.

Haar kennis en ervaring hield ze niet voor zichzelf. Ze was een warm pleitbezorger van het stimuleren van het uitstervende leerambacht. Om een brug te slaan met de jonge generatie studenten riep ze in 2003 de Stichting Hester van Eeghen Leather Design Prijs in het leven. Winnaars kregen de kans daadwerkelijk een collectie op de markt te brengen.

Haar levens- en ondernemingslust hield plots op vanwege een zeer zeldzame ziekte, die in februari werd vastgesteld. Het bedrijf met twee winkels in Amsterdam, een internationale webshop en een groothandel wordt voortgezet zoals ze wenste. Haar eigentijdse tijdloze tassen voor het leven blijven over de hele wereld een tropisch feest van kleuren en vormen.