Tas met zware wapens op A2 uit auto gegooid: zeven aanhoudingen

Bij Vianen op de A2 doet het Team Explosieven Verkenning onderzoek naar de inhoud van een tas, die tijdens een achtervolging uit het voertuig van de verdachte is gegooid. Beeld Koen Laureij

Aanvankelijk meenden agenten dat de tas mogelijk explosieven bevatten, maar er werden zware wapens aangetroffen. De A2 was enige tijd in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.

De twee inzittenden zijn aangehouden. Later zijn bij huiszoekingen in Amsterdam meer wapens gevonden en nog eens vijf mensen opgepakt. Bij het onderzoek naar de inhoud van de tas is gebruikgemaakt van een speciaal Team Explosieven Verkenning. Dat vond de zware vuurwapens.

De politie wilde de auto van de twee controleren, maar de bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor. Na een wilde achtervolging werd de auto bij Vianen op de A2 aangehouden. Onderweg had één van de twee een tas uit het raam gegooid. Daar bleken zware vuurwapens in te zitten.

Een woordvoerder van de politie in Amsterdam kon nog niet zeggen uit welke plaatsen de verdachte personen komen en wat hun leeftijd is. “Maar het gaat om een grote zaak. Later in de week komen we met meer bijzonderheden. Meer details kan ik niet geven. Het onderzoek is in volle gang.”