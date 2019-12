Tarik E. krijgt tbs onder voorwaarden met verplichte opname in kliniek

De Albert Cuyp. Beeld ANP

E. wordt direct opgenomen in een forensische psychiatrische kliniek, vergelijkbaar met een tbs-kliniek. Pas als de kliniek het verantwoord acht, mag hij zich verder thuis ambulant laten behandelen. Dat blijkt uit de maandagmiddag bekendgemaakte uitspraak.

De rechter acht het aannemelijk dat de Egyptische eigenaar van een waterpijpwinkel ontoerekeningsvatbaar was en in een psychose zat, toen hij op 16 maart van dit jaar op de markt zijn Joodse buren met een mes aanviel. Hij krijgt daarom geen straf opgelegd. In verband met het gevaar op herhaling wil de rechter echter dat hij niet meteen op vrije voeten komt. Een psychiater van de kliniek zal beslissen wanneer het verantwoord is de dader op proefverlof te laten gaan en wanneer de behandeling verder vanuit huis kan worden voortgezet.

Uit de getuigenverklaringen blijkt dat Tarik E. koopman Martin Colmans met kracht in zijn bovenbeen stak en diens zoon Sharon Colmans in zijn borst, zijn hand en zijn bil. Vervolgens rende E. op mevrouw Zabari af. De wonden die vader en zoon opliepen waren zo diep – bij Martin Colmans 6 centimeter – en bevonden zich zo gevaarlijk dichtbij slagaders, dat de rechter de kans op overlijden ‘aanmerkelijk’ achtte. Het was vooral de manier waarop Tarik stak, die de rechter deed beslissen dat er sprake was van ‘voorwaardelijke opzet’.

Betreurenswaardig

Michael Berndsen van Meijers Canatan Advocaten, die Tarik verdedigt, betreurt het dat de rechtbank is afgeweken van de rapportages van de psycholoog en de psychiater. Die adviseerden kortdurende plaatsing in een ziekenhuis voor maximaal een jaar. Berndsen en Tarik beraden zich nog op het vonnis.

De reeks voorwaarden die aan de tbs zijn verbonden sprak de rechter maandag niet uit. Het betreft onder meer de eis dat alle aanwijzingen van de psychiater van de kliniek opgevolgd dienen te worden. Verder krijgt Tarik E. een contactverbod met de slachtoffers opgelegd en mag hij niet meer in de Albert Cuypstraat komen. Zowel de slachtoffers als de advocaat van de dader hadden nog niet meteen een definitieve reactie ter beschikking.

De slachtoffers, de familie Colmans, toonden zich na afloop niettemin behoorlijk teleurgesteld. Zij vrezen dat de verdachte met deze uitspraak al snel weer vrij rond kan lopen. De Officier van Justitie die tbs met dwangverpleging had geëist, overweegt in beroep te gaan.