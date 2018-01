Tarieven fietsenstalling gemeente flink gestegen

Het jaarabonnement voor een gewone fiets is van 55 euro naar 75 euro gestegen. Eigenaren van een bakfiets voelen de tariefverandering het meest. Een jaar je bakfiets parkeren kostte in 2017 nog 55 euro, maar dat is per 1 januari meer dan verdubbeld naar 120 euro.



Ook voor sporadische gebruikers zijn er veranderingen. De eerste 24 uur is parkeren bij de meeste stallingen van de gemeente gratis, maar daarna moet er per dag betaald worden. Voorheen waren de kosten van de tweede en de derde dag vijftig cent. Vanaf dag vier betaalde je twee euro per dag. Sinds 1 januari kost elke extra dag 1,25 euro.



Papiertje kwijt

Fietsen worden in Amsterdam van een papiertje met datum voorzien bij binnenkomst in de fietsenstalling. Een nieuwe regel is ook dat verlies van dit papiertje voortaan 5 euro kost.



De veranderingen zijn van toepassing op de stallingen bij Paradiso, Pathe de Munt, Zuidplein, Station Rai en de Vijzelstraat. Bij Tolhuisplein is het alleen mogelijk om met een abonnement je fiets te stallen. De prijs hiervan is van 108 naar 125 euro gegaan.



Volgens de gemeente zijn de veranderingen doorgevoerd om de tarieven gelijk te trekken met stallingen van de NS. De NS, ProRail, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente kwamen in 2016 overeen om naar één beleid te streven voor alle fietsenstallingen bij treinstations en van de gemeente.