Tap met mineraalwater moet ervoor zorgen dat je plastic flesjes laat staan

Het eerste mineraalwatertappunt van Nederland is vanaf volgende week (de precieze dag is nog niet duidelijk, want er wordt nog gewacht op een onderdeel van de tap) te vinden in de Jumbo City in de Wolvenstraat. De tap heeft drie standen: water op kamertemperatuur, gekoeld water en water met prik.

Voor 40 cent kun je een zelf meegebrachte fles vullen. Heb je geen fles bij je, dan kun je er eventueel ook een recyclebare ‘designfles’ van aluminium bij kopen. Kosten: 2,49 euro. “Zo kan iedereen die normaal nog wel eens een fles bruiswater in zijn mandje legt makkelijk switchen naar een groen alternatief,” zegt Marc van Zuylen, mede-oprichter van het bedrijf.

Samen met Marnix Stokvis startte de 25-jarige Van Zuylen Aquablu met als missie gezond mensen aan het water te krijgen en wegwerpplastic verleden tijd te maken. De ambities zijn groot. Voor 2030 wil de start-up ‘op elke locatie in Nederland waar nu water in een fles wordt verkocht’ een mineraalwatertappunt hebben staan. Zo moeten 1 miljard plastic flessen bespaard worden.

De mannen van Aquablu zijn overigens niet de enigen die proberen het gebruik van plastic flesjes terug te dringen. Eerder deze week kondigde ook delicatessenzaak Stach aan de plastic waterflesjes in de ban te doen en in plaats daarvan in iedere winkel een watertap te openen.

Water, geen verpakking

Aquablu kiest dus voor mineraalwater. Maar waarom eigenlijk, kraanwater is toch minstens zo duurzaam en bovendien in Nederland van kwalitatief hoog niveau? “Kraanwater kan ook stoffen bevatten die je liever niet opdrinkt,” zegt Van Zuylen. “En als mensen bruisend water willen, zijn ze toch vaak geneigd een plastic flesje te kopen.”

De cijfers geven hem daarin gelijk. In Nederland worden jaarlijks honderden miljoenen kleine plastic flessen verkocht, waarvan een groot deel uiteindelijk in het milieu belandt. “Ik denk dat met het statiegeld een mooi begin is gemaakt, maar als je echt van plastic af wil moet je het überhaupt niet verkopen. Met het mineraalwatertappunt bieden we een alternatief. Wij verkopen alleen water, geen verpakking.”