Tankstation overvallen in Zuidoost, dader opgepakt

De overval vond plaats rond half tien. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen wapens zijn aangetroffen bij de man.

Eerder op de avond probeerde een man een supermarkt aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord te overvallen door te dreigen met een vuurwapen. De man is uiteindelijk gevlucht zonder buit. Hij is niet aangehouden. De recherche start een onderzoek.