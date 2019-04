Tankopslagbedrijf Vopak weg uit Amsterdam

Vrijdagochtend maakte Vopak bekend een koper te hebben voor de 1,2 miljoen kubieke meter grote benzineopslag in de Amsterdamse haven. Het is investeringsmaatschappij First State Investments, dat behalve in Amsterdam ook olieterminals in Hamburg en het Spaanse Algeciras overneemt van Vopak.



Vopak en First State hebben overeenstemming over een overnameprijs van 723 miljoen euro voor de drie terminals. Vopak had vorig jaar al aangekondigd de mogelijkheid te onderzoeken van de verkoop van vier Europese terminals. De vierde uit dat rijtje, in Estland, werd eerder deze week al verkocht.



Grootste ter wereld

Vopak geldt als het grootste tankopslagbedrijf ter wereld en beroept zich op vier eeuwen geschiedenis. Het heeft wortels in Rotterdam en Amsterdam, met als oudste voorloper het Amsterdamse Blaauwhoedenveem dat in 1616 het eerst werd vermeld.



Toch is de verkoop van de benzineterminal in de Afrikahaven een uitdrukkelijke keuze voor andere havensteden dan Amsterdam. Vopak richt zich voor de toekomst op opslagterminals voor de industrie, chemie en voor gas.



"In Europa zijn we erop gericht om onze positie te versterken in de grote industriële clusters Rotterdam en Antwerpen," zegt topman Eelco Hoekstra in een persbericht.



Investeerder

Vopak zegt er ook meteen bij dat het intussen wereldwijd 2 miljoen kubieke meter aan opslagcapaciteit in aanbouw heeft. Vorig jaar bleek: vooral in Azië.



First State, de internationale tak van de Australische investeringsmaatschappij Colonial First State, presenteert zich als een investeerder in infrastructuur. Topman Marcus Ayre zegt in een persbericht de Europese olieterminals te kopen voor de lange termijn.



De benzineterminal in de Afrikahaven is nog relatief nieuw en stamt uit 2011. In Amsterdam, een van de grootste benzinehavens van de wereld, ging in 2016 ook de grote benzineopslag van BP in de verkoop. De oliemaatschappij bleef benzine verhandelen via de Amsterdamse haven maar redeneerde dat het niet nodig was om de terminal zelf in bezit te houden. Zenith Energy was de koper.