Tandprotheticus met mes gestoken in praktijk: ‘Mijn dunne darm is op drie plekken geperforeerd’

Tandprotheticus Hans Hahnen werd maandag in zijn praktijk in De Baarsjes in Amsterdam diverse malen met een mes gestoken. ‘Toen ik de patiënt uit de wachtkamer ophaalde, stak hij mij meteen in mijn buik.’

Vanuit een ziekenhuisbed in Amsterdam UMC somt tandprotheticus Hans Hahnen (64) zijn verwondingen op: “Mijn dunne darm is op drie plekken geperforeerd. Mijn duim lag er half af en ik heb nog een steekwond in mijn bovenarm en een wat kleinere in mijn borst. Ik ben nog lang niet klaar. Ik moet maanden herstellen.”

Hahnen vertelt over de steekpartij van afgelopen maandag in de Pieter van der Doesstraat, die leidde tot krantenkoppen als ‘Steekpartij in tandartspraktijk in West, slachtoffer zwaargewond’. Alleen was niet de tandarts in de straat het slachtoffer, maar hij: Hans Hahnen, een tandprotheticus die al jaren in deze buurt zit. Nooit gekkigheid en nu ineens een steekpartij.

Een 61-jarige man zit vast op verdenking van poging tot doodslag. Hij wordt donderdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De advocaat van de verdachte wil pas reageren als hij daarover met zijn cliënt heeft overlegd.

Aparte meneer

De maandag was begonnen zoals elke andere maandag in de afgelopen 28 jaar dat Hahnen praktijk houdt, vertelt hij. Als tandprotheticus maakt hij constructies voor mensen die geheel of gedeeltelijk tandeloos zijn. En op deze maandag zou er een patiënt op consult komen die Hahnen in april een prothese had aangemeten. “Ik vond het toen al een beetje een aparte meneer met een vreemde blik in zijn ogen.”

Hahnen weet nog dat de patiënt destijds uitstel vroeg voor de betaling van de rekening. “Hij wilde graag in juni betalen, want dan zou het vakantiegeld binnen zijn. Dat was goed. Mensen kunnen bij mij ook in termijnen betalen als ze dat willen.”

Maar onlangs zag Hahnen in de boekhouding dat de patiënt nog steeds niet had betaald. “Ik stuurde hem een herinnering. Vervolgens belde hij afgelopen donderdag om te zeggen dat hij scheurtjes in zijn prothese had. Ik zei: dat is niet zo mooi. Kom maar, dan kan ik ernaar kijken.”

Niets geks

Maandag kwam de patiënt naar de praktijk en leverde zijn prothese bij Hahnen in, zodat hij die kon repareren. “Ik zag niets geks aan de man. Ik dacht in elk geval niet dat hij zomaar met een mes kon gaan zwaaien. Hij moet dat mes al bij zich hebben gehad.”

Hahnen ging met de prothese zijn werkkamer in terwijl de patiënt in de wachtkamer achterbleef. “Maar toen ik hem ophaalde, stak hij mij meteen in mijn buik. Ik zei zoiets als: ‘Hé, wat doe jij nou’. Hij zei: ‘Nee, wat doe jíj́ nou!?’.”

Volgens Hahnen stak hij diverse keren, ook in zijn duim. “Die lag er half af. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht: die kan ik beter vasthouden.”

Bij de worsteling die ontstond, wist Hahnen te ontkomen. “Ik rende naar de deur van de praktijk. Die draai ik altijd op slot, want je weet nooit wie er anders binnenkomt. Ik heb de deur van het slot gehaald, ben hevig bloedend naar buiten gerend en heb de buren om hulp gevraagd.”

Uiteindelijk heeft de politie de 61-jarige man opgepakt. Hahnen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct aan zijn darmperforaties en zijn zwaargehavende duim werd geopereerd.

Grote zorgen

Twee dagen na de steekpartij kan Hahnen nog amper bevatten wat hem is overkomen. “Het doet mentaal ook veel. Vannacht lag ik alleen in het ziekenhuisbed en toen dacht ik: wat als hij terugkomt om me te vermoorden? Dat kan niet, want hij zit vast, maar toch.”

Hahnen maakt zich ook grote zorgen over zijn herstel en zijn inkomen. “Ik weet bijvoorbeeld niet wanneer ik mijn duim weer goed kan gebruiken. Het is mijn linkerhand, maar die heb ik in mijn werk ook hard nodig.”

Vandaag heeft hij zelf, vanuit het ziekenhuisbed, de patiënten afgebeld die hij deze week zou ontvangen. “Ik wil het ze toch persoonlijk vertellen. De mensen zijn begaan en bezorgd. Ze hebben alle begrip en zijn ook opgelucht als ze mij zelf aan de telefoon krijgen.”

En nu? Herstellen. “Maar wanneer ik naar huis mag, weet ik niet. Ik vrees dat ik hier nog lang niet klaar mee ben.”