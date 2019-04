Tal van overtredingen bij bedrijvencomplex Westpoort

Het vlees is vernietigd, het vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de hennepplantage.



In het gemengde bedrijfspand was ook een wasserij waar drie mensen zonder arbeidscontract aan het werk waren. Bij een garagebedrijf was sprake van bodem- en watervervuiling. Beide bedrijven hebben boetes gekregen.



De politie werkte samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Inspectie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). De overheidsinstanties wilden een beter beeld krijgen van wat zich afspeelt op het bedrijventerrein. De SZW had signalen gekregen over misstanden, de NVWA vermoedde dat er regels werden overtreden.