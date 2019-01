Takeaway duikelt op Damrak

Geruchten over een mogelijke doorbraak in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een positieve stemming.



Op het Damrak tuimelde maaltijdbestelsite Takeaway na de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties. Beter Bed schoot omhoog na een handelsbericht.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent in de plus op 503,60 punten. De MidKap dikte 0,3 procent aan tot 693,47 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.



Takeaway

Takeaway zakte 5 procent tot 53,50 euro bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl haalde 680 miljoen euro op met een versnelde plaatsing van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. Het geld wordt gebruikt om de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero te financieren. In totaal verkocht Takeaway 8,35 miljoen nieuwe aandelen voor 51,50 euro per stuk.



Beter Bed won bij de kleinere bedrijven ruim 8 procent. De beddenverkoper sleept de Duitse chemiereus BASF voor de rechter. Het bedrijf uit Uden wil op die manier een schadevergoeding loskrijgen voor het Duitse gifschandaal dat ongeveer een jaar geleden speelde. Verder bleek de vergelijkbare omzet ten opzichte van een jaar eerder gegroeid. Vooral in de Benelux trok de verkoop aan.