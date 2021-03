Taimounti van Denk naar Nida in gemeenteraad

Mourad Taimounti was de lijsttrekker van Denk in Amsterdam en gaat nu in de gemeenteraad verder bij Nida. Beeld anp

Waarom vertrekt u bij Denk?

“Ik voel me niet thuis bij hoe de partij wordt bestuurd. Mijn grootste zorg is het lage democratische gehalte: de leden kunnen zich niet uitspreken, moties worden niet uitgevoerd, je kunt geen kandidaat challengen en nieuw talent wordt niet gekoesterd. Het was een opstapeling van dingen, maar de druppel waren de moties die het bestuur naast zich neerlegt. Ik mis het zelfreinigend vermogen van de partij. Daarnaast mis ik diversiteit bij Denk, op de lijst voor de Kamerverkiezingen zijn de eerste drie plekken voor mannen, net als in het bestuur. Tegen de mensen van de partij en de ideologie heb ik niets, daar sta ik nog steeds achter.”

Een overstap, vijf dagen voor de verkiezingen. Waarom die timing?

“Ik moet eerlijk zijn naar de mensen toe en kunnen uitleggen waar ik voor sta. Ik hoopte op veranderingen binnen Denk, maar de partij ontwikkelde zich de andere kant op.”

U bent voor de lijst van de Tweede Kamerverkiezingen op plek zes gezet, was dat een reden om te vertrekken?

“Natuurlijk heb ik ambities, maar dit is absoluut niet de reden dat ik ben vertrokken, wil ik benadrukken. Ik werd eerst op plek vijf gezet, maar later een plek teruggeplaatst. Dat proces is volgens mij niet juist verlopen. Onduidelijk is hoe het besluit is genomen en wat de leden ervan vinden.”

Waarom de overstap naar Nida?

“Die partij heeft me altijd geïnspireerd. Ze is democratischer dan Denk. De partij is grassroots, menselijk, positief en op de islam geïnspireerd. Ik kende mensen van Nida al vriendschappelijk en mijn hart ligt daar. Maar ik heb ook gigantisch veel waardering voor wat Denk heeft bereikt in Amsterdam, zoals de excuses voor de slavernij. Ook in rest van het land zitten goede mensen met een integer en eerlijk verhaal, denk aan Tahsin Bülbül, de fractievoorzitter in Amersfoort, Mahmut Sungur in Utrecht en Şebnem Pancar in Zaandam.

Is dit geen kiezersbedrog voor de Denkstemmers?

“De kiezers hebben gestemd op Taimounti. Ik heb 7000 voorkeurstemmen gehad. Mijn verhaal en dat van Denk is niet veranderd, maar bestuurlijk ging het verkeerd. Zo doet de partij geen recht aan de mensen. Ik blijf me in Amsterdam inzetten voor dezelfde onderwerpen.”