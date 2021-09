Liveblog Marengoproces

Taghi wil dat zijn zaak wordt afgesplitst van Marengo, lees hier het liveblog terug

In het grote liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten komt woensdag de kroongetuige weer aan het woord. Nabil B. zal worden verhoord over de vele omstreden berichten die hij voor het sluiten van zijn deal met familie wisselde via een iPhone die hij in zijn cel had.