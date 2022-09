Taghi’s neef Jaouad F. formeel gelinkt aan moord Derk Wiersum en moordpoging op rivaal

Politie bij het huis van de geliquideerde advocaat Derk Wiersum, op 18 september 2019. Beeld EPA

Jaouad F. is de oudste zoon van de oudste zus van Ridouan Taghi en wordt al jaren gezien als tussenpersoon die voor Taghi geweld liet plegen. Onlangs kreeg hij in Marokko 6 jaar cel voor zijn rol bij de moord in november 2017 op de zoon van een voorname rechter in Marrakesh, door een persoonsverwisseling.

Hamers, honkbalknuppel en moker

Justitie in Nederland wil F. ook vervolgen voor Nederlandse zaken. Zo is hij inmiddels formeel als verdachte aangemerkt van het aansturen van voorbereidingen voor de moord op Derk Wiersum de advocaat van kroongetuige Nabil B., op 18 september 2019.

Bovendien zou hij zich nauw hebben bemoeid met de aanslag op een criminele rivaal van de groep-Taghi die op 30 oktober 2019 onder het mom van een drugsdeal naar een plek in Utrecht werd gelokt waar hij met hamers, een honkbalknuppel en een moker op hoofd en lichaam werd geslagen, wat hij slechts met geluk overleefde.

De officieren van justitie verwezen woensdag naar nieuwe ontsleutelde berichten tijdens een inleidende zitting in de lang slepende strafzaak tegen negen verdachten uit de vermoede criminele organisatie van Anouar Taghi (29), een andere neef van Ridouan Taghi. Die groepering zou gestolen auto’s hebben geregeld die vervolgens bij (voorbereidingen voor) liquidaties werden gebruikt. Sommige verdachten waren volgens justitie ook bij geweld betrokken.

Het beeld dat al langer bestaat, dat Jaouad F. aan Anouar Taghi opdrachten (door)gaf van Ridouan Taghi, wordt bevestigd door een trits berichten die de aanklagers op de zitting citeerden. Zo zou F. de uitvoerders van de poging tot moord op de rivaal hebben gelast: ‘zet chauf klaar’, ‘bus afgetankt hamer erin alles’, ‘vandaag actie’. Hij zou ook de lokker hebben geïnstrueerd: ‘Zorg dat we die hond op goede plek hebben zo’ (..) ‘kk hond wordt tijd’.

Foto’s

Dat past bij berichten van Anouar Taghi met een zelfde strekking. Jaouad F. zou zelf de uitvoerders van de zware mishandeling van ‘de hond’ hebben geregeld. Uiteindelijk opperde Jaouad F. volgens justitie tegen Anouar Taghi dat iemand in het ziekenhuis het slachtoffer moest fotograferen: ‘Eigenlijk moet iemand langs gaan foto top hahahaha’.

Dezelfde dag lijkt F. een nieuwe geweldsklus uit te zetten. Anouar Taghi bespreekt vervolgens met een medeverdachte dat ze ‘Yassin’ ook ‘gaan doen’. Uiteindelijk dook een boodschappenlijstje op voor nieuwe hamers, mokers, knuppels et cetera.

De officieren van justitie noemden het ‘opmerkelijk’ dat de inmiddels beschermde ‘getuige 5089’ óók de opdrachtgever van de poging tot doodslag op de rivaal in Utrecht noemt: ‘oom’. Aangezien deze ‘Marokkaan’ ook verantwoordelijk zou zijn voor de dood van de broer en de advocaat van de kroongetuige, begrijpt justitie dat ‘oom’ Ridouan Taghi moet zijn.

Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.