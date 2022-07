Taghi Podcast: hoe een vals paspoort het gouden ticket is voor criminelen

Paspoortfraude valt met een mooi woord onder ondermijning, een term die door opsporingsdiensten en het kabinet veel wordt gebruikt. Maar, wat betekent dat eigenlijk? Volgens misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans zit het probleem in de haarvaten van de maatschappij.

“Het gaat niet om de grote banken, makelaars en notarissen, nee het zijn de kleine jongens: iemand die voor een paar honderd euro even een kenteken voor je natrekt bij RDW, een douane-ambtenaar die een container doorlaat in de haven, of iemand die via een verzekeringsmaatschappij informatie voor je opzoekt.”

Justitie verdenkt de Haagse ex-gemeenteambtenaar Mildred van D. (50) van het verstrekken van paspoorten aan tientallen criminelen, onder wie Ridouan Taghi. “De schrik slaat je om het hart als je ziet wie er volgens het OM in die tijd zo makkelijk een paspoort hebben verkregen.”

Laumans: “Zo’n paspoort is een gouden ticket, daar kun je alles mee.” Volgens het OM zou Van D. 16.000 euro hebben gekregen voor alle paspoorten. “Een schijntje, zo’n echt paspoort is tonnen waard in criminele kringen.”

