Taghi Podcast: ‘Eerst zijn broer, toen zijn advocaat, nu Peter R. de Vries’

Misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans praten in een nieuwe aflevering van de Taghi Podcast na over de gebeurtenissen rond Peter R. de Vries.

Hoe werd Peter R. de Vries tegelijkertijd journalist, steunpilaar voor slachtoffers en nabestaanden en vertrouwenspersoon van een kroongetuige? Paul Vugts en Wouter Laumans gaan onder meer in op de verschillende petten die De Vries op had en hoe ingewikkeld dat soms was voor de buitenwacht. En voor Peter zelf? “Die is mans genoeg om te weten welke pet hij op welk moment op heeft. Zat hij ergens als vertegenwoordiger van een kroongetuige of als journalist? Dat was voor hem altijd glashelder, daar twijfel ik niet aan,” zegt Laumans.

Voor Vugts is de schietpartij op klaarlichte dag geen aanslag op de journalistiek, maar een aanslag op de rechtstaat. “Het ligt in lijn met iedereen rond kroongetuige Nabil B. op wie een moordaanslag is gepleegd: eerst zijn broer, toen zijn advocaat, nu zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.”

Vugts en Laumans gaan bovendien in op de beveiligingskwestie. Had Peter R. de Vries bescherming moeten krijgen of heeft hij die geweigerd? En heeft deze aanslag invloed op het proces tegen Ridouan Taghi en de verklaringen van kroongetuige Nabil B.?

De Taghi Podcast is ook te vinden op Spotify en iTunes. Heb je vragen? Mail ons op taghi@parool.nl.