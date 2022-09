Taghi Podcast: de blauwdruk voor een nieuwe generatie criminelen

Tot 29 december 2012 hadden misdaadjournalisten het voornamelijk over Willem Holleeder. Maar de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt eind 2012 maakte duidelijk dat er een nieuwe generatie criminelen was opgestaan.

Wouter Laumans: “Dat was het moment waarop een nieuwe generatie criminelen met donderend geraas in de publiciteit kwam.”

Paul Vugts: “Toen het alleen maar ging over Holleeder en Hollandse netwerken, kregen we zo rond 2007 van opsporingsdiensten te horen dat er iets nieuws speelde: er is een heel grote groep Amsterdamse Marokkanen die groot in de misdaad zitten. Dat zijn we toen gaan volgen, met als climax de liquidaties in de Staatsliedenbuurt.”

Laumans: “Wat je zag bij deze aanslag, waarbij twee jonge jongens werden afgemaakt, is dat eigenlijk niemand wist wie de centrale figuur in dat conflict, Benoauf A., was. Als je dat extrapoleert naar 2016: dan komt er ineens een nieuwe figuur naar boven, ene Ridouan Taghi. Je ziet dat het zomaar kan zijn dat een onbekende figuur ineens een heel belangrijke rol heeft in de onderwereld.”

“Alles wat vanaf 2012 tot 2016 rondom die groep gebeurde, gebeurde 10 jaar later in het groot rond Ridouan Taghi. Het geweld was er toen niet minder om trouwens. Iedereen kan zich nog herinneren dat er een afgehakt hoofd voor een shishalounge lag.”

