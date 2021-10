Taghi had half jaar ‘open lijn’ naar buiten, ‘plande extreem geweld’

Beeld Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

De spreekkamer in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, is een bescheiden ruimte van een paar vierkante meter. Daar staan twee tafels tegen elkaar, van elkaar gescheiden door een glazen wand. Hier bespreken verdachten en hun advocaten hun strafzaak. Omdat ze vertrouwelijk met elkaar moeten kunnen praten, wordt de ruimte niet afgeluisterd. De geheimhouding van het contact tussen advocaat en cliënt is binnen de rechtsstaat een gekoesterd goed.

Vanaf medio maart zat Ridouan Taghi hier vele tientallen keren met zijn neef Youssef Taghi, een 38-jarige strafrechtadvocaat uit Utrecht. De neven hadden, volgens het Openbaar Ministerie, uitzonderlijk vaak urenlange gesprekken. Die gingen over strafdossiers, en zo nu en dan over krantenartikelen. Dan ineens gingen de neven over op zacht gefluister, en lieten ze lange stiltes vallen. Het enige wat na een tijdje te horen viel, was gekras. Dan werd een geschreven boodschap die tegen het glas gehouden was, vlug doorgekrast.

Op die momenten werden volgens het Openbaar Ministerie (OM) duistere zaken besproken. Het organiseren van een gewelddadige uitbraak, adresgegevens van gevangenispersoneel en drugshandel. Het OM weet dit allemaal doordat de spreekkamer van de EBI in Vught de afgelopen maanden was volgehangen met afluisterapparatuur en camera’s. Deze zeer uitzonderlijke opsporingsmiddelen waren ingezet in een strafrechtelijk onderzoek waarin advocaat Youssef Taghi verdacht wordt van deelname aan de criminele organisatie van zijn neef Ridouan.

Drie andere advocaten

Voor de buitenwacht geldt Inez Weski als de advocaat van Ridouan Taghi. Zij staat hem bij in de rechtszaal in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp en geeft namens hem commentaar in de pers. De rode draad: Taghi ontkent al het extreme geweld waarvan hij beschuldigd wordt.

Wat weinigen tot vrijdag wisten, is dat Taghi gaandeweg nog drie andere advocaten in de arm heeft genomen. Zij bemoeien zich niet met het grote liquidatieproces Marengo. Eén van hen staat hem bij in civiele procedures. Een ander houdt zich bezig met de omstandigheden waaronder hij gedetineerd zit, en waarover hij uitvoerig klaagt. Youssef Taghi ‘stelde’ zich in december 2020 als ‘media-advocaat’ .

Dat stuitte op grote bezwaren vanuit het OM. Bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche, was in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum (september 2019) informatie binnen gekomen dat Youssef Taghi, die in die zaak een verdachte bijstond, zijn positie als geheimhouder misbruikte. “Het voelde niet goed als hij vrijelijk toegang zou krijgen tot zijn neef Ridouan,” zegt hoofdofficier van justitie John Lucas van het Landelijk Parket. “We hebben daarop een klacht ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten in Oost-Nederland.” (In dat arrondissement was op dat moment het advocatenkantoor van ‘eenpitter’ Youssef Taghi gevestigd, in Waardenburg. Later verkaste hij naar Utrecht.)

Die klacht bij de deken bood een paar maanden respijt.

Meelezen met berichten

In die tijd namen de zorgen van politie en justitie allerminst af. In februari van dit jaar was een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van Ridouan Taghi om met de buitenwereld te communiceren. Dit had te maken met een politiehack van de onder criminelen populaire versleutelde-berichtendienst Sky ECC. Door die kraak kon de politie meelezen met berichten die criminelen elkaar stuurden. Stap voor stap werden ook oudere berichten leesbaar. Daaruit rees de verdenking dat Taghi vanuit de EBI gewoon doorging met zijn criminele handel en wandel.

Op 11 maart was de klacht van het Openbaar Ministerie over Youssef Taghi afgehandeld door de deken in Oost-Nederland. Die was van oordeel dat er geen bezwaren waren om Youssef Taghi zijn neef te laten bijstaan. Vanaf dat moment liep Youssef de deur in de EBI plat. Vele tientallen keren ging hij op bezoek bij zijn neef, vaker dan welke advocaat dan ook. Het aantal bezoeken naderde de honderd. Geregeld bezocht hij hem zelfs twee keer per week. Tijdens deze bezoeken spraken ze urenlang. Ook belden ze uitvoerig via de advocatenlijn die ook niet mag worden afgeluisterd.

Zowel binnen de opsporingsinstanties als binnen de EBI zorgde deze situatie voor grote bezorgdheid. De EBI kent een zeer hoge mate van isolatie. Die is niet alleen gericht op het binnenhouden van de gedetineerden, maar moet er ook voor zorgen dat gevangenen geen informatie naar buiten kunnen sturen. Nu gebruikte Taghi zijn neef als boodschapper, zo was de gedachte van het OM aan het begin van de zomer.

Kroongetuige

In kringen rondom Nabil B., de kroongetuige in het Marengoproces, was men medio april op de hoogte van de bezoeken van Youssef Taghi aan Ridouan. Ook daar ontstond grote bezorgdheid. In 2018 was zijn onschuldige broer doodgeschoten en in september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert. Ook Peter R. de Vries wist, in zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B, van de situatie rondom Youssef Taghi. Volgens ingewijden trok hij daarover aan de bel, al kan niemand reproduceren met wie hij contact had.

De reden dat er niet direct werd ingegrepen, is tweeledig. Ten eerste: het recht op ‘vrije advocaatkeuze’ is een groot goed. Het is, net als het verschoningsrecht, een grondrecht dat een individu zelf mag kiezen wie hij voor zijn verdediging inschakelt. Ook als dit familie is, in principe. “Daar kan en wil ik niet makkelijk aan voorbijgaan,” zegt John Lucas. “Dat is een van de grote vrijheden van onze rechtstaat.” De tweede reden heeft te maken met bewijs. De enige manier waarop het mogelijk was dit te vergaren, was het afluisteren van de vertrouwelijke gesprekken in de spreekkamer, wat dus formeel verboden is.

Dus moet aan de onderzoeksrechter glashelder worden gemaakt dat de inzet van vergaande opsporingsmiddelen cruciaal is. Vervolgens moet alle vergaarde informatie eerst door die onderzoeksrechter worden beoordeeld, voordat die naar de recherche mag worden doorgespeeld – de Landelijke Recherche in dit geval, gericht op de bestrijding van de zwaarste misdaad.

RTL Boulevard

Op 6 juli dit jaar kreeg het onderzoek een enorme impuls. Die avond werd Peter R. de Vries doodgeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam, na het verlaten van de televisiestudio van RTL Boulevard. Het Openbaar Ministerie reageerde bij monde van voorzitter Gerrit van der Burg van het college van procureurs-generaal in televisieprogramma Nieuwsuur . Hij noemde de koppeling tussen de moord op De Vries en Ridouan Taghi ‘waarschijnlijk’.

Dat riep de vraag op hoe de opdracht van de moord op Peter R. de Vries door Taghi zou kunnen zijn gegeven. De Vries werd pas de vertrouwenspersoon van de kroongetuige nádat Taghi was gearresteerd in Dubai en was overgebracht naar de EBI, in december 2019. Daarmee was het scenario dat het hier ging om een oude opdracht die al was uitgezet vóór de aanhouding van Taghi, zeer onwaarschijnlijk.

“Uit het onderzoek naar de bezoeken van Youssef Taghi is momenteel nog geen enkele indicatie dat hij of Ridouan Taghi betrokken is geweest bij de moord op Peter R. de Vries,” benadrukt hoofdofficier Lucas. “Het onderzoek naar de rol van de neef liep al ten tijde van die moord.” Daarnaast stelt Lucas dat de aanhouding van Youssef Taghi niets te maken heeft met andere onderzoeken.

Arrestatie in Marokko

Toch kan de aanhouding van de neef en advocaat moeilijk los worden gezien van die van een ander familielid: Jaouad F. Deze 27-jarige neef van Ridouan Taghi is dinsdag door zwaarbewapende politie-eenheden aangehouden in de Marokkaanse stad Tétouan.

Hij wordt, volgens het Algemeen Dagblad, verdacht van betrokkenheid bij de mislukte aanslag op crimineel Moes F. in 2017 in Marrakech. Het beoogde doelwit gold als een rivaal van Ridouan Taghi. Door een blunder van de twee schutters werd de onschuldige zoon van een Marokkaanse onderzoeksrechter doodgeschoten.

Welke rol Jaouad F. bij de moord in Marrakech zou hebben gespeeld is niet precies duidelijk. Door sommigen wordt deze neef van Ridouan Taghi beschouwd als zijn opvolger, of op zijn minst ‘zijn geweldsman’. Hij geldt in ieder geval als een vertrouweling van Taghi. Hij kwam voor in een onderzoek naar een grote wapenvondst in Nieuwegein in 2015, die een katalysator was in de onderzoeken naar Taghi en de zijnen. Daarnaast figureerde hij in de marge van het onderzoek naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. als een regelaar van leaseauto’s.

Moordmakelaar

De opsporingsinstanties bedelen hem inmiddels een veel belangrijker rol toe: die van moordmakelaar. Zo zou hij degene zijn geweest die de opdracht voor de moord op de broer van de kroongetuige heeft uitgezet. Jaouad F. wordt door de opsporingsdiensten verder beschouwd als een belangrijke speler op de achtergrond bij de moorden op Derk Wiersum en mogelijk ook die op Peter R. de Vries – al ontbreekt het voor die aanname vooralsnog aan bewijs.

Hoofdofficier John Lucas zegt ‘in het kader van het onderzoek’ niet te kunnen vertellen hoe de communicatielijn vanuit de spreekkamer in de EBI precies is gelopen. Het is op dit moment nog onduidelijk aan wie Youssef Taghi de informatie heeft doorgespeeld. Er zijn invallen gedaan in zijn huidige en voormalige kantoor en zijn woning is doorzocht. Ook in de cel van Ridouan Taghi in de EBI is een doorzoeking geweest. Lucas: “We zijn heel opgelucht dat de communicatielijn tussen beide neven nu in elk geval is doorgesneden.”