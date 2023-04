Taghi doet aangifte tegen OM vanwege uitlokking van zijn ontvoering, dan wel moord in Dubai

Advocaat Inez Weski. Beeld Nico Garstman/anp

Dat zei Weski woensdagmorgen in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waarin het ‘dupliek’ van het grote liquidatieproces Marengo op het programma staat. Zo heet Weski’s reactie namens onder anderen hoofdverdachte Taghi op de reactie van de officieren van justitie op haar pleidooi. Tegen Taghi is een klein jaar geleden levenslang geëist.

Volop nader onderzoek

Weski wil nog volop nader onderzoek en vindt het nog lang geen tijd voor het ‘laatste woord’ van Ridouan Taghi, dat ook op de agenda staat. “Het laatste woord op wat, op dit moment? Wat moet men zeggen, behalve sprakeloos zijn?” Ze zegt te vrezen voor de veiligheid van haar cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. “Cliënt Taghi moest als optie van het Openbaar Ministerie dood in het zand van Dubai eindigen,” zei Weski. “Moet hij nu dan levend worden begraven in de EBI?”

Ze vraagt om ‘regiezittingen’ waarop ze aanvullende onderzoeken kan vragen. Reden van Taghi’s aangifte en Weski’s verzoek om (de in de bunker alvast aanwezige) getuige Ruperti zijn de ontwikkelingen in de strafzaak van ‘supercommando ‘ Sil A. (44) voor de militaire rechtbank in Arnhem. Sil A. wordt verdacht van de handel in drugs en wapens en het lekken van staatsgeheimen.

De commando beweert in zijn proces dat hij van andere leden van speciale eenheden heeft gehoord over een ‘door een vrouwelijke officier van justitie geleide’ bijeenkomst in 2019 ‘over ondermijning’ waarop het Openbaar Ministerie van onder meer Nederlandse veiligheidsdiensten en sleutelspelers in speciale eenheden informatie zou hebben gevraagd over de mogelijkheden tot het ‘uitschakelen’ van Taghi. Daarvoor had Taghi clandestien opgehaald moeten worden in Iran of Dubai en indien nodig moeten worden ‘geneutraliseerd’. Sil A. heeft volgens zijn advocaat vervolgens geadviseerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke operatie.

Onderbouwing pleidooi

Advocaat Inez Weski wil tot in detail onderzoeken of er inderdaad dergelijke plannen zijn beraamd. Zij ziet het verhaal als onderbouwing van haar pleidooi waarin ze de rechtbank heeft gevraagd het Openbaar Ministerie ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren vanwege velerlei misstanden, waaronder het in de hand werken van marteling van Taghi na zijn ‘buitengerechtelijke’ arrestatie in Dubai. “Dit onderwerp raakt direct de gehele integriteit van de opsporing, de rechtsstaat en de scheiding der machten,” zei Weski. Zij ziet ‘een buitenwettelijke samenspanning waarbij volop overheidsdiensten zouden zijn betrokken’.

Volgens Weski zijn ook haar andere cliënten in de zaak Marengo, de broers Mao en Mario R., ‘wederrechtelijk en onder valse voorwendselen van Nederland’ uit Suriname gehaald. “Mogelijke lopen andere mensen momenteel ook nog gevaar.”

De rechtbank moet nog besluiten of Ruperti inderdaad als getuige wordt verhoord. De voorzitter van de rechtbank toonde zich woensdagochtend weinig enthousiast. “Dus inlichtingendiensten en militairen zouden hebben vergaderd over de vraag of ze mensen uit het buitenland zouden kunnen halen, maar dat gebeurt dan niet? En uw haakje is dan dat daar een officier van justitie bij zou hebben gezeten?”

Weski: “Beschreven wordt dat de instructie kwam vanaf een vrouwelijke officier van justitie.” Later in de ochtend: “Denkt u: hij is alleen maar ontvoerd. Hij is alleen maar gemarteld (in Dubai)? Wat is dan nog de waarde van al die bewijzen die inmiddels boven water zijn gekomen? Hoe ver moet het gaan?”

De drie zaakofficieren in het proces Marengo zijn vrouwen. De voorzitter van de rechtbank: “Maar er zijn héél veel vrouwelijke officieren van justitie. Meer dan mannelijke.”

Op welk moment de rechtbank zal beslissen of Ruperti als getuige zal worden verhoord, is nog onbekend.

OM ontkent met klem ontvoering of moord te hebben besproken De officieren van justitie in liquidatiezaak Marengo ontkennen met grote stelligheid dat ‘het Openbaar Ministerie’ heeft gesproken over een geheime operatie om Ridouan Taghi in Dubai of Iran ‘te neutraliseren’ als hij niet via de reguliere weg zou (kunnen) worden gearresteerd en uitgeleverd. “Het Openbaar Ministerie heeft uiteraard op geen enkel moment overwogen Ridouan Taghi te laten ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden,” zei een van de aanklagers woensdagmiddag in een beknopte reactie. Het OM verzet zich niet tegen een verhoor van advocaat Michael Ruperti als getuige, als hij inleidend wordt bevraagd over welke vragen hij zou kunnen beantwoorden, maar vanwege ‘de staatsveiligheid’ vraagt justitie de rechtbank ook zo’n verhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. “De militaire rechtbank in Arnhem heeft in het proces tegen Sil A. ook op vrijwel alle zittingsdagen de deuren gesloten.”

