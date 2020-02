Taghi betaalde al voor zijn aanhouding voor ontsnapping uit Vught

Ridouan Taghi heeft volgens het Team Criminele Inlichtingen (TCI) nog vóór zijn aanhouding geld betaald om hem met zware wapens te bevrijden uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de PI in Vught.

De politie heeft daarom opdracht gekregen om de penitentiaire inrichting extra in de gaten te houden. De luchtvaartpolitie is gevraagd om tijdens de vluchten extra aandacht te besteden aan de omgeving van de PI Vught. Vanuit de lucht kunnen onder meer infraroodopnamen worden gemaakt.

‘Het ligt allemaal erg gevoelig’

De directie van de PI en de burgemeester van Vught zijn hierover geïnformeerd. De Vughtse wijkagent Marcel de Rouw bevestigt noch ontkent het feit dat de politie opdracht heeft gekregen om de PI Vught extra op te nemen in de surveillance. “Het ligt allemaal heel gevoelig,” zegt hij. “Vanuit de Landelijke Eenheid zijn er collega’s in de PI aanwezig voor het bewaken en beveiligen. Dat is al zo lang Taghi in Vught zit. Er is zeker extra aandacht voor de veiligheid en we werken nauw samen met de overige diensten. Verder kan ik er niets over zeggen.”

Tot zijn aanhouding in december in Dubai was Taghi de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit sinds 19 december opgesloten in Vught. Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces, een strafzaak die door het Openbaar Ministerie wordt gevoerd tegen zeventien verdachten. Zij worden als vermoedelijke leden van een criminele organisatie verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe.

Onlangs werd bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen geprobeerd om crimineel Omar Lkhorf te laten ontsnappen. Die poging mislukte, waarna de politie vier mannen wist op te pakken die mogelijk waren betrokken bij de uitbraakpoging. Lkhorf verblijft sinds de uitbraakpoging in de EBI.

Dino Soerel

Daar verblijft sinds kort ook crimineel Dino Soerel, die een levenslange gevangenisstraf uitzit. Naar aanleiding van ‘vermoedens van een uitbraakpoging’ werd hij eind januari vanuit de gevangenis van Heerhugowaard overgeplaatst naar de EBI.

Soerel was jarenlang op de vlucht voor justitie maar werd in 2010 op zijn schuiladres in Amsterdam door een arrestatieteam overmeesterd. In 2017 werd hij door het gerechtshof tot levenslang veroordeeld voor het samen met Willem Holleeder geven van de opdrachten tot de liquidaties van hasj- en vastgoedhandelaar Kees Houtman in november 2005 en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl in april 2006.