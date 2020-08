Taghi-advocaten: ‘Wie staan hier terecht, ook de advocaten?!’

Advocaten Nico Meijering (l.) en Christian Flokstra (r.) arriveren bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De officieren van justitie besteedden dinsdagmorgen op de twaalfde inleidende zitting in de veelvoudige liquidatiezaak tegen Taghi ruim de tijd aan het donderdag toegevoegde processtuk waarover Het Parool zondag publiceerde.

Volgens justitie blijkt uit onderling berichtenverkeer tussen verdachten dat advocaten stelselmatig gevoelige informatie hebben gelekt uit de dossiers – óók toen die informatie nog geheim was, omdat de verdachten ‘in beperkingen’ zaten en alleen contact mochten hebben met hun cliënten.

Abominabel slecht

Kort voordat de aanklaagster concrete advocaten wilde gaan noemen, vroeg advocaat Yassine Bouchikhi de rechtbank de gelegenheid ‘een punt van orde’ te maken.

Hij volgde de zaak vanwege coronaregels vanuit een andere zaal, maar werd de hoofdzaal van de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol in gelaten. Hij riep de rechtbank op om justitie het noemen van namen van advocaten te beletten, want hij ‘had vooruit gelezen’.

Tot de rechtbank: “Als u instemt met het voorlezen van deze volledige laster en onzin, dan zijn niet alleen bij het Openbaar Ministerie kennelijk de handschoenen uit (in dit gevecht, red.), maar ook bij u. Dit onderzoek is abominabel slecht en ik vraag me af wie hier terecht staan. Ook de advocaten?!”

Namen van advocaten

Het Openbaar Ministerie wilde wel namen noemen, omdat anders andere advocaten die verdachten op een ander moment bijstonden, onterecht beschuldigd zouden worden.

Advocaat Christian Flokstra, net zoals Bouchikhi één van de in de stukken genoemde advocaten: “De juiste advoten moeten geshamed worden, bedoelt u?!"

Bouchikhi: “Ik verzoek u niet toe te laten dat ze de advocatuur shamen, en we weer een container stront over ons heen krijgen. De beschuldigingen kloppen niet. En als ze dat nodig vond, had de officier maar een klacht moeten indienen bij de deken (van de Orde van Advocaten, red.), maar dat is niet gebeurd.”

Mond snoeren

De rechtbank wees het verzoek na enkele minuten beraad resoluut af. Tegen Bouchikhi: “We zijn verbaasd over uw verzoek het Openbaar Ministerie (OM) de mond te snoeren. Wat het OM wil zeggen, komt voor rekening van het OM. Dat mag over advocaten zeggen wat het OM over hen wil zeggen. Het feit dat het OM het woord krijgt, betekent niet dat de rechtbank daar in dit stadium al wat van vindt.”

Toen de officier van justitie uiteen had gezet dat Ridouan Taghi blijkens versleutelde maar onthulde berichten in augustus 2015 opdracht gaf voor de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker en een aanslag op de spyshop met een bazooka, vermoedelijk op grond van (door een advocaat) gelekte ‘informatie uit het 26Koper-dossier’, verscheen een iets stelligere mededeling op Twitter.

Daarin werd een specifieke advocaat van het kantoor van Nico Meijering en Christian Flokstra genoemd als degene die zou hebben gelekt.

Gevoeligheden

Nico Meijering onderbrak de aanklaagster als door een wesp gestoken. “Wij volgen ook een beetje de media, en nu schrijft een krant bijvoorbeeld dat Bakker is vermoord door het lekken van informatie door onder meer mijn kantoorgenoot.”

Dát was inderdaad niet wat de officier had gezegd.

Zo bleven dinsdag voortdurend gevoeligheden over de beschuldiging van lekken aan de orde.