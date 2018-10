Tadzjieken voor rechter wegens moord op Amsterdammer

Broer en weduwe

Erik Wokke reageert verrast als we hem vragen wat de rechtszaak tegen de vermeende moordenaar(s) van zijn broer René met hem doet. "Ik wist helemaal niet dat de behandeling van de zaak is begonnen. Het interesseert me uiteraard wel." Over de verdachten heeft hij naar eigen zeggen geen mening.



René's vriendin (58), die de aanslag overleefde, is wel op de hoogte van het proces. "Zij volgt de zaak natuurlijk op de voet," zegt goede vriend Jan Kloeze. Hij hielp Kim Postma en haar levenspartner met hun boek over crisisopvang. Het Amsterdamse stel ving ruim tien jaar pleegkinderen op. In het boek beschrijven ze hun ervaringen. Die zijn aangevuld met interviews met de kinderen.



Boekpublicatie

Het boek verschijnt op 2 november, midden in de Week van de Pleegzorg. ,,De verschijning is belangrijk voor Kim", vervolgt Kloeze. ,,Zij zal wat activiteiten verrichten rondom de promotie van het boek."



Het eerste exemplaar wordt volgende week vrijdag overhandigd aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De overhandiging vindt plaats in een jeugdzorginstelling in de hoofdstad, zegt de uitgeverij. Voorin het boek staat bij wijze van eerbetoon een stukje tekst over René, die voor zijn fietsreis nog een deel van het voorwoord schreef.



René Wokke kwam eind juli om het leven toen de aanslagplegers met een auto op hem inreden. Hij was met Postma onderweg van Thailand naar Iran. Ze fietsten met twee Amerikanen, twee Zwitsers en een Fransman door Tadzjikistan. Het Amerikaanse stel (beiden 29 jaar) en de mannelijke helft van het Zwitserse stel (62) kwamen eveneens om het leven. Na te zijn ingereden op de fietstoeristen, stapten de aanslagplegers uit en staken ze met messen in op hun slachtoffers.