Taalschool verdacht van fraude inburgeringsexamens

De recherche van de Inspectie SZW heeft woensdag op elf locaties huiszoeking gedaan, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend.



Immigranten in Nederland moeten binnen drie jaar na aankomst inburgeringsexamen doen, waarna een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd. Ze krijgen voor de lessen een lening van maximaal 10.000 euro.



Bestuurders

De taalschool in Amsterdam beschikte vermoedelijk over examenvragen, zou de leerlingen daarop hebben getraind en eveneens te veel uren hebben geschreven. Twee bestuurders zijn als verdachte aangemerkt.



De taalschool in Utrecht wordt ervan verdacht te veel lesuren te hebben gedeclareerd en handtekeningen van inburgeraars te hebben vervalst. De taalschool zou daardoor honderdduizenden euro's meer hebben gekregen dan waar recht op was.



Ook daar zijn twee bestuurders van de school als verdachte aangemerkt. Een van hen wordt ook verdacht van ambtelijke corruptie, omdat hij ook ambtenaar van de gemeente Utrecht was en zo een dubbelrol in de fraude zou hebben gepleegd.