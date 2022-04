Taakstraffen voor voormalig crèchedirecteur en rechterhand voor misleiden inspectie

Kinderen sliepen buiten op bankjes en in kinderwagens.

De rechtbank acht bewezen dat de inmiddels 40-jarige T. en de 32-jarige assistent-leidinggevende een ‘rode’ agenda bijhield voor de GGD-inspectie en een ‘zwarte’ met alle namen van de kinderen die daadwerkelijk werden opgevangen. In het in 2010 geopende kinderdagverblijf mochten maximaal twaalf kinderen opgevangen worden, maar dat waren er in werkelijkheid meer.

De GGD stelde na onderzoek vast dat er soms wel 24 kinderen werden opgevangen. Om de misleiding te verhullen werd het teveel aan kinderen, die vaak nog niet konden praten, urenlang met leidsters de straat op gestuurd. ‘De kinderen hebben door het handelen van de verdachte niet de zorg en aandacht gekregen die zij nodig hadden. De kinderen en hun ouders zijn hierdoor ernstig tekort gedaan,’ aldus de rechtbank.

Twee appgroepen

In 2019 beschikte Het Parool over de aangifte die advocaat Richard Korver namens een groep ouders had gedaan en appjes en foto’s die als bewijsmateriaal moesten dienen. Een van die appjes: ‘Kan ik terugkomen want het heeft 2 x best hard geregend. Kinderen zijn ook helemaal nat,’ appte een crèchemedewerker die eropuit was gestuurd om met kinderen een groot deel van de dag op straat door te brengen.

Het kinderdagverblijf werkte met twee whatsappgroepen: één voor onschuldige zaken en de ander voor het ongemerkt naar buiten en binnen brengen van de kinderen of alarm te slaan als de GGD langskwam.

Anticiperen

De advocaat van T. meldde destijds dat ze spijt had van de gebeurtenissen. “Zonder meer. Het buurthuis waarmee ze het gebouw deelde, had toegezegd dat ze kon uitbreiden met de crèche. Daarop is ze gaan anticiperen door meer kinderen aan te nemen. De uitbreiding bleef echter uit en toen is het haar boven het hoofd gegroeid.” Volgens haar was er geen sprake van kindermishandeling.

Uiteindelijk vervolgde het OM de vrouwen alleen voor valsheid in geschrifte, hoewel de sector opriep de vrouwen ook te vervolgen voor kindermishandeling. De rechtbank legt ze voor de strafbare feiten taakstraffen op van 150 en 100 uur, waar een ‘gevangenisstraf passender was geweest’. De rechtbank heeft ervoor gekozen om het bij een taakstraf te houden, omdat de redelijke termijn van tweeënhalf jaar is overschreden.