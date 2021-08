Taakstraffen en 13 keer vrijspraak voor Ajaxhooligans na rellen Celtic-Ajax

Agenten bij het stadion van Celtic in Glasgow. Beeld Getty Images

Ajax speelde op 26 november 2015 in de Europa League in het Celtic Park in Glasgow. Op weg naar die wedstrijd liep een groep van zo’n veertig Ajaxhooligans door de uitgaansstraat Gallowstreet, in de ook onder fans van Celtic geliefde buurt Gallowgate.

De groep viel pubs binnen en molesteerde klanten en medewerkers met glazen, flessen, stangen, knuppels en stokken. Sommige slachtoffers raakten zwaargewond.

De portier van de Emerald Isle Bar werd met een metalen paal op zijn hoofd geslagen. In de Hoops bar sloegen de mannen met capuchons de eigenaar in zijn gezicht. Hij brak zijn kaak op drie plaatsen. Een bezoeker die buiten rookte werd neergetrapt en verloor zeven tanden. In Bar 67 werd ook gevochten en met flessen gegooid.

De Schotse politie hield ter plaatse veertien Ajacieden aan, de vijftiende werd later door Amsterdamse rechercheurs herkend op beelden van bewakingscamera’s.

De rechtbank vindt dat aan de hand van de beelden van bewakingscamera’s maar van twee verdachten, 32 en 25 jaar oud, voldoende vaststaat welke rol zij in de rellen speelden. Omdat de zaak door de langzame overdracht van het Schotse dossier en door corona bijna zes jaar heeft geduurd, krijgen ze bescheiden taakstraffen. Ze moeten 200 en 150 uur werken.