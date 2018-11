Taakstraf voor rookbomgooiers PSV-Ajax

Tom H., die de actie coördineerde, krijgt daar bovenop een celstraf van 150 dagen, waarvan 93 voorwaardelijk. Hij heeft die al uitgezeten. Medeorganisator Jordy van den B. kreeg er nog twee maanden voorwaardelijk cel bovenop.



Rookpotten

Tijdens de topper werden na vijftig minuten rookpotten aangestoken, die een deel van het stadion in gitzwarte rook hulden. Daardoor ontstond onder supporters paniek.



Tientallen bezoekers, onder wie ook kinderen, kregen last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn. De wedstrijd werd kort onderbroken.



Hogere eisen

De rechter veroordeelde de mannen voor openlijk geweld. De eisen waren veel hoger - tot een jaar cel - want justitie vond dat er sprake was van brandstichting. Daarvan werden de mannen vrijgesproken, omdat ze rookpotten afstaken die in principe geen brand veroorzaken.



De rechter nam het de supporters kwalijk dat ze niet hadden nagedacht over de gevolgen van het afsteken van de rookpotten. "Mensen raakten in paniek. Dat had tot valpartijen op de trappen kunnen leiden of erger. In het vak erboven zaten vooral ouders met jonge kinderen."



Spijt betuigen

De mannen hebben tijdens de zitting twee weken geleden wel spijt betuigd van hun actie en de gevolgen. Dat woog de rechtbank ook mee in de strafmaat. De actie was een protest tegen stadionverboden.



De betrokkenen hebben nadien allemaal een stadionverbod gekregen.