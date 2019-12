Taakstraf voor man Femke Halsema voor verboden wapenbezit

Robert Oey, de man van burgemeester Femke Halsema, krijgt een taakstraf van veertig uur voor het bezit van een verboden wapen.

Dat is besloten tijdens een besloten zitting van het Openbaar Ministerie Noord-Holland vrijdag.

Het verboden wapen werd aangetroffen bij Halsema’s zoon. De jongen werd op 15 juli ge­arresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het wapen dat hij bij zich had, zou hij hebben weggegooid toen de politie arriveerde.

Het wapen bleek later geen ‘nepwapen’ te zijn – zoals Halsema naar buiten had gebracht – maar een onklaar gemaakte revolver. Het wapen was van Robert Oey, partner van burgemeester Halsema. Oey had de revolver van een vriend geleend en mee naar de ambtswoning genomen, omdat hij het nodig had voor een filmproductie. Halsema zou niet van het wapen hebben geweten, maar ‘het had nooit in ons huis mogen liggen’, zei ze eerder. Halsema gaat niet op de beslissing van het OM in.

Gas/alarmrevolver

Het ging om een gas/alarmrevolver, met een versperring in de loop, waarvoor hij geen vergunning had. ‘Het voorhanden hebben van zo’n wapen, is verboden op grond van de Wet Wapens en Munitie,’ schrijft het OM. Na onderzoek heeft de officier van justitie vastgesteld dat Oey deze wet heeft overtreden.

Oey heeft twee weken om in beroep te gaan tegen de beslissing van de officier van justitie. Als hij dat doet, zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Het OM bevestigde eerder dat er een ‘afdoeningsbeslissing’ is genomen in de zaak tegen de 15-jarige zoon van Halsema en Oey. Ook hij werd verdacht van verboden wapenbezit. Justitie vervolgt de jongen niet, maar zijn zaak is afgedaan met een Haltmaatregel.