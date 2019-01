Taakstraf voor doodsbedreiger (30) Sylvana Simons

Op 25 november 2017 stuurde verdachte, Nick J., een bericht via Facebook Messenger naar Simons, lijsttrekker van de partij Bij1. Daarin schreef hij onder meer: 'Je gaat eraan, je gaat eraan. Dansend op je graf, je gaat eraan. Dood aan Sylvana, vieze culltuurhater. We weten waar je woont, je gaat eraan.'



De verdachte gaf vrijdagmiddag in de rechtbank in Amsterdam gelijk toe: "Dat zijn heel lelijke dingen."



Impulsieve actie

De man uit Apeldoorn verklaarde impulsief te hebben gehandeld nadat hij een artikel las over de zwartepietendiscussie, iets dat hem erg hoog zat. "Ik heb er heel erg spijt van. Het was een impulsieve actie, ik kan het niet terugdraaien, maar het is dom. Heel dom."



Het wordt J. extra zwaar aangerekend dat hij wist dat het adres van Simons, die niet bij de rechtszaak aanwezig was, online was gezet.



"Simons was kwetsbaar en heeft gerechtvaardigde doodsangsten uitgestaan," zei de officier van justitie vlak voor hij de strafeis bekendmaakte. De openbaar aanklager eiste een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.



De politierechter legde twintig uur minder taakstraf op dan geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.



"Dat ga ik netjes doen," zei J. na het horen van zijn straf. Het hoger beroep wees de dader gelijk af. "Ik kan me heel erg vinden hierin en wil dit zo snel mogelijk achter de rug hebben."



