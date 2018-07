Taakstraf voor aanranding in café Rembrandtplein

Het slachtoffer was samen met een vriendin in het café toen zij werd aangesproken door de man. Na de ontmoeting en een gesprek heeft de man zijn hand in de onderbroek van de vrouw gestoken. Dat heeft hij ook toegegeven.



In tegenstelling tot het slachtoffer ontkent de man dat hij haar heeft gepeneteerd. Volgens de rechtbank kan daarom niet worden bewezen dat dit is gebeurd. Zodoende is de man van verkrachting vrijgesproken.



1500 euro schadevergoeding

Voor aanranding krijgt hij een dag cel opgelegd, 200 uur taakstraf en 1500 euro schadevergoeding. In de strafbepaling is meegenomen dat de man een nagenoeg blanco strafblad had.



"Verdachte heeft door zijn handelen grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Het slachtoffer heeft verklaard dat zij, toen het net was gebeurd, aan niets anders kon denken dan 'ik wil hier niet zijn'," aldus de rechter in het vonnis.



"Zij beschrijft ook dat haar emoties, karakter en persoonlijkheid zijn veranderd. De zelfverzekerde persoon die zij was, vindt zij nog maar zelden terug. Zij is bang om verdachte tegen te komen en is sinds de gebeurtenis onder behandeling bij een psycholoog."