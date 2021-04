Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor Amsterdamse oud-politiechef

Ad Smit (links) in 2009 met toenmalig burgemeester Job Cohen. Beeld Amaury Miller

In zijn rol als topfunctionaris bij de Amsterdamse politie regelde Ad Smit jarenlang kaarten voor collega’s, bekenden en familie. Zij mochten, op kosten van de Amsterdamse politie, naar wedstrijden van Ajax of naar concerten in de Ziggo Dome.

Ook de Amsterdamse officieren van justitie als Machiel Woudman en Gabriëlle Hoppenbrouwers maakten van de kaartjes van Ad Smit gebruik. Woudman bezocht een risicowedstrijd van Ajax en haalde volgens Smit de kaarten bij hem thuis op. Hoppenbrouwers bezocht concerten van Madonna, Beyoncé en Rihanna en heeft later verklaard dat ze dit deed om de bezoekersstromen te monitoren.

De kaarten werden betaald uit het representatiebudget van het district Oost waar Smit de scepter zwaaide. Naar het oordeel van de rechtbank schoot de financiële administratie en het toezicht bij de politie tekort. Daardoor was er bij de kaarten die collega’s gebruikten onvoldoende bewijs van verduistering en oplichting. Dat gold ook voor de kaarten die Smit regelde voor een veroordeelde Ajaxhooligan met een stadionverbod. Dat feit werd door de rechter tevens gekwalificeerd als ‘werkgerelateerd’.

‘Aanzien beschadigd’

De rechtbank achtte wel bewezen dat Smit familieleden geregeld naar Ajax en naar concerten liet gaan. Daarvoor werd steevast gegeten bij Maison de Boer. Er werd ook gegeten bij het Japanse restaurant in het Okura hotel. Ook dat gebeurde op kosten van de politie.

Smit heeft, naar oordeel van de rechter, in de uitoefening van een publieke functie misbruik van zijn positie gemaakt. “Daarmee heeft hij het aanzien van de politie beschadigd.”

Dat Smit de zaak kleiner probeerde te maken – hij noemde het ‘een enkele uitglijder’ in een carrière van 44 jaar – beoordeelde de rechter als ‘een miskenning van ernstige feiten.’ Smit kreeg in 2018 strafontslag.

De 68-jarige ex-commissaris stond ook terecht voor het vervalsen van de handtekening van zijn ex-echtgenote op twee leenovereenkomsten. Ook dat acht de rechtbank bewezen.De rechtbank woog wel mee dat hij 27 maanden op de behandeling van zijn strafzaak moest wachten. Smit werd veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur met drie maanden voorwaardelijk. Ook moet hij ruim 2100 euro terugbetalen aan de politie.