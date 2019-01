Taakstraf en rijontzegging voor dodelijk ongeluk

Het fatale ongeluk gebeurde op Eerste Kerstdag 2016. Het was donker in de Werktuigstraat, maar het zebrapad was duidelijk verlicht. Een voetganger stak over en werd aangereden door de chauffeur. Uiteindelijk overleed de voetganger, een 47-jarige man, aan de gevolgen van de aanrijding.



Moment niet opgelet

De verdachte kon in de rechtbank geen verklaring geven waarom hij de voetganger over het hoofd had gezien. Toch viel de straf lager uit dan in eerste instantie was geëist. De rechtbank acht niet bewezen dan de chauffeur van de auto 'aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig' is geweest.



Het ongeluk wijt de rechtbank aan een moment van onoplettendheid bij de man. Hij wordt daarom gestraft voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Naast de taakstraf en de rijontzegging moet de chauffeur een schadevergoeding van 17.000 euro betalen.