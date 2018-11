Taakstraf, boete en rijontzegging voor Dave Roelvink

Hij stond voor de politierechter voor zijn aanhouding in augustus. Toen reed hij met 180 km/u over de ring van Amsterdam met ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed en vertoonde hij hinderlijk rijgedrag.



Ook zette Roelvink zijn auto middenin de Coentunnel op de vluchtstrook en riep iets onverstaanbaars naar een motoragent die achter hem reed. Vervolgens reed hij verder en stopte even later op de vluchtstrook waar hij agressief reageerde op de agent.



Het Openbaar Ministerie (OM) eiste woensdag 12 maanden rijontzegging, verder is de uitspraak conform de eis.



Omdat het de tweede keer binnen vijf jaar tijd is dat Roelvink is veroordeeld voor rijden onder invloed en hij de tweede keer meer dan 1,3 promille alcohol in zijn bloed had, raakt hij ook zijn rijbewijs kwijt. Hij moet opnieuw rijlessen volgen en afrijden.



Niet in beroep

Roelvink heeft gezegd niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. "Ik laat het hierbij en accepteer mijn straf," zei hij na afloop. "Ik ga mijn taakstraf uitvoeren en de boete betalen en dan heb ik op de blaren gezeten. De rechter heeft kenbaar gemaakt dat ik mijn verantwoordelijkheid neem en dat ik mijn schuld erken. Daar ben ik heel erg blij mee."



Roelvink (24) gaf tijdens de zitting aan spijt te hebben van zijn gedrag die bewuste avond. "Ik ben me bewust dat het dom is wat ik heb gedaan. Ik heb al maatregelen getroffen. Zo heb ik vrijwillig een tweedaagse cursus gevolgd."



Daar heeft de dj gesproken met een psycholoog en met ouders van een jongen die is doodgereden door een dronken spookrijder. "En ik heb in een simulator gereden om te zien wat alcohol met je doet, in nuchtere toestand."



Wat Roelvink voor de cursus nog niet wist? "Dat je twaalf keer zoveel kans hebt op een ongeluk als je rijdt onder invloed. Daar schrok ik van."