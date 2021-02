Taak- en celstraffen voor relschoppers Museumplein

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het was een ‘split second’, ‘heat of the moment’, een paniekreactie en een onbezonnen actie. De verdachten hadden zich laten meeslepen die zondag van 24 januari. “Ik had daar helemaal niet moeten zijn,” klonk het maandagmiddag en -avond in de rechtbank.

Maar ze hadden er wel gestaan, op of in de buurt van het Museumplein, tussen 15.00 en 16.00 uur. Precies een week na de eerste uit de hand gelopen, verboden demonstratie op dezelfde plek. Davy H. (46) uit Schiedam, Kevin B. (30) uit Medemblik, Eddy K. (26) uit Hoofddorp, Tony R. (22) uit Den Haag en Riemon M. (24) uit Rotterdam, de eerste vijf verdachten van openlijke geweldpleging tegen politieagenten en het negeren van het noodbevel van de burgemeester, moesten zich verantwoorden voor de politierechter.

Allen hadden ze een eigen verklaring voor hun aanwezigheid die middag. De meesten hadden wel gehoord van de rellen een week ervoor, maar het had ze er niet van weerhouden te komen. Consultant Davy H., bijvoorbeeld, kwam onder het mom van ‘koffiedrinken’ naar het plein, om vreedzaam te demonstreren tegen de coronamaatregelen en het kabinet-Rutte. Hij deelde fluorescerende polsbandjes uit met daarop de tekst Feel free to come close. Toen de sfeer grimmig werd, wilde hij naar eigen zeggen het plein verlaten. Voordat hij het wist werd hij door de politie naar de grond gedrukt. Hij ontkent een Romeo, een agent in burger, ervoor een klap te hebben gegeven. “Ik was daar niet eens in de buurt.”

‘Zo ben ik niet’

Hovenier Kevin B. gooide het blok van een dranghek in de richting van agenten. Hij wilde die dag niet eens naar de demonstratie komen, maar toen vrienden gingen, besloot hij anders: “Het is voor mij een ding dat mensen die anders denken niet gehoord worden.” Wat hem dan bezielde zo’n zwaar blok te gooien? “Het was meer vandalisme. Het was niet mijn bedoeling om iemand te raken. Zo ben ik niet. Maar je ziet mensen geslagen worden, waterkanonnen. Dat is best wel ingrijpend.”

Ook Eddy K., stratenmaker, kwam naar het plein met frustraties. “Mijn meisie werkt in de zorg en die wil zich niet laten vaccineren.” Toen ze overstuur thuiskwam, omdat ze daarmee problemen kreeg op haar werk, besloot hij naar Amsterdam te komen. Onder invloed van bier en cocaïne ging hij op zoek naar iets om mee te gooien. Het werd een glazen fles, die uiteenspatte naast een politiehond. “Ik heb me laten opjutten.”

Dan was er nog de jonge horecabedrijfsleider Tony R., die nog bij zijn ouders woont, en als enige een blanco strafblad heeft. Hij verklaarde dat hij boos was geworden toen hij een waterkanon op zich af zag komen, waarop hij aarde naar een politievoertuig gooide. En dat terwijl hij tijdens een wandelingetje met een vriend uit nieuwsgierigheid een kijkje ging nemen bij alle commotie in de Van Baerlestraat. Het was sensatie, geen frustratie, zegt zijn advocaat.

Schadefonds

Riemon M. ging wat ophalen bij schoenenwinkel Shoebaloo in de P.C. Hooftstraat toen hij lucht kreeg van de demonstratie en vanuit nieuwsgierigheid naar het Museumplein kwam. Hij belandde al snel in ‘een situatie waar ik me geen raad mee wist’. Hij ontkent met iets gegooid te hebben, en zou juist op de vlucht geslagen zijn toen hij opgepakt werd achter het Concertgebouw.

Als het aan de Officier van Justitie had gelegen, hadden alle vijf verdachten drie tot vier maanden gevangenisstraf uit moeten zitten vanwege hun bijdrage aan de rellen. “Geweld tegen de politie is onacceptabel en ontoelaatbaar.” Met de uit de hand gelopen demonstratie van 17 januari nog vers in het achterhoofd moesten ze wel uit zijn geweest op rellen, aldus de Officier.

Ook de rechter vond dat iedereen beter had kunnen weten. Of de verdachten nou gepland en doelbewust of uit nieuwsgierigheid op het plein waren beland: in beide gevallen hadden ze er rekening mee moeten houden dat het mis kon gaan. Ook weegt hij zwaar mee dat (groeps)gedrag anderen kan inspireren hetzelfde te doen. “Of je een agent slaat of iets gooit, dat maakt dan niet zo veel uit.”

De politierechter ging niet mee met de zware strafeisen, maar gaf uiteenlopende straffen. Naast de ernst van het vergrijp is gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de mannen. De lichtste straf was een taakstraf (H.), de zwaarste een straf van zes weken cel, waarvan drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, plus een taakstraf van veertig uur en een betaling van 500 euro in een nog op te richten schadefonds (B.).