’t Mandje, iconisch café op de Zeedijk, heropent deze zomer

Marinda Filk (r) en Laura Molenkamp verwachten ergens in juli open te gaan, in elk geval vóór de Pride. Beeld Dingena Mol

Op de Zeedijk wordt enthousiast gereageerd dat het iconische café ’t Mandje de deur weer gaat openen. Marinda Filk (44): “Voortdurend komen buren even kijken. Ze zijn allemaal nieuwsgierig, maar er is ook angst: blijft alles wel hetzelfde? ‘Nee,’ zeg ik dan, ‘we zijn bezig met de verbouwing.’”

Maar uiteraard blijft in ’t Mandje alles bij het oude, zoals het hoort. Laura Molenkamp (37): “Dit moet je niet willen veranderen. Er zit hier zoveel historie.”

Twee jaar was het café gesloten. In 2020 moest eigenaar Diana van Laar, nicht van de legendarische Bet van Beeren die ’t Mandje in 1927 opende, het café verkopen. De nieuwe eigenaar NV Zeedijk schreef een pitch uit, die Filk en Molenkamp wonnen. Zij mogen het café de komende anderhalf jaar uitbaten.

Bekende gezichten

Het zijn bekende gezichten op de Dijk. Tot 2020 runden Filk en Molenkamp broodjeszaak Prins Heerlijk op de kop van de Zeedijk. Het liefst hadden ze ’t Mandje al meteen in 2020 van Van Laar gekocht. Een idee van Orlando Lansdorf, de charismatische barman van het café. Filk: “Hij kwam naar ons toe: ‘’t Mandje staat te koop! Willen jullie dat met mij doen?’”

Het liep anders. Van Laar verkocht uiteindelijk aan NV Zeedijk, en Lansdorf overleed vorig jaar, pas 55 jaar oud. Ter ere van hem wordt straks Orlando-bier – een nog te ontwikkelen bier van brouwerij Okidoki – verkocht. De winst gaat naar het Aidsfonds.

Het wachten is alleen nog op de vergunningen. Filk en Molenkamp verwachten ergens in juli open te gaan, in elk geval vóór de Pride. Dan hebben ze twee taps en een podium voor de deur. De vergunning daarvoor is wel al binnen.

Er zijn plannen om ’t Mandje een maatschappelijke rol te geven. Voordat het café om 15.00 uur opengaat, zijn groepen enkele uren welkom voor koffie of misschien wel een pikketanussie. De lhbtq-ouderen van het Rozeneiland bijvoorbeeld, of lhbtq-vluchtelingen.

De twee toiletten worden genderneutraal, de enige verandering in het nieuwe Mandje. Filk: “Transgender- of interseksepersonen moeten zich ook welkom voelen.”

Hotel ’t Mandje

Over anderhalf jaar gaat ’t Mandje opnieuw dicht. De bovenverdieping wordt volledig verbouwd voor hotelkamers, die ook bij het café gaan horen. De verbouwing van Hotel ’t Mandje gaat een jaar duren, en waarschijnlijk langer. Daarna wordt een nieuwe pitch uitgeschreven, voor onbepaalde tijd. Filk: “Als we het de komende anderhalf jaar goed doen, hebben we hopelijk een streepje voor.”

Vooralsnog zijn de twee druk bezig de befaamde dassen van het plafond te halen. Die worden eerst voorzichtig met de hand gewassen en dan vanwege brandveiligheid geïmpregneerd. Daarna worden ze weer keurig teruggehangen, rij voor rij.

Die dassen zijn ooit eigenhandig door Bet van Beeren afgeknipt van klanten die een te grote mond hadden, of zich beter voelden dan een ander. Molenkamp: “Iedereen is gelijk, daar stond ze voor.”

Filk: “Sommigen lieten express hun das afknippen. Ze vonden het een eer om aan het plafond te hangen.”

Tijdens het schoonmaken zijn ze nog een ander fraai relikwie tegengekomen: een houten monnik in een ton. Zodra die monnik uit de ton komt, verschijnt een gigantische houten piemel, aan een veer. Het verhaal ga dat Greet, de zus van Bet, die piemel tevoorschijn haalde en in het bier stak van klanten die ze lastig vond.

Molenkamp: “Ik hoorde dat ze het ook deed als iemand met een klein kind aan de bar kwam zitten.”

Filk: “Maar dat weten we niet zeker.”

Molenkamp: “Maar die traditie gaan we wél voortzetten.”

