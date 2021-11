Systeem GGD overbelast, testafspraak maken in Amsterdam niet mogelijk

Beeld ANP / ANP

Wie via coronatest.nl een afspraak probeert te maken, krijgt voor woensdag of donderdag via geen enkele postcode in Amsterdam een mogelijkheid voor een testafspraak.

Er wordt geadviseerd om telefonisch een afspraak te maken, maar wie belt met 0800-1202 krijgt een automatisch bericht te horen. ‘Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben,’ meldt het automatische bandje met een verzoek om op een later tijdstip terug te bellen.

Drie plekken bezet

“Wij hebben echt nog wel plek,” zegt GGD-woordvoerder Jessica Grootenboer. “Maar het is zowel online als telefonisch lastig om er doorheen te komen. Dat komt doordat mensen die in het systeem zitten drie opties krijgen en daardoor die drie plekken bezet houden. Aangezien mensen geen afspraak kunnen maken, is er veel vrije inloop, waardoor rijen ontstaan. Mijn advies is: probeer het later nog een keer en zorg dat je voor de daluren en andere tips op de website kijkt.”

Niet alleen in Amsterdam is het druk, in vrijwel alle grote steden lukt het niet om een testafspraak te maken.

De maximale testcapaciteit is bereikt, meldde de GGD-koepel dinsdag. Dat maakt het ook heel moeilijk om nog een testafspraak te maken. Die drukte leidt soms tot spanningen, zowel tijdens telefoongesprekken als op de testlocaties. “We begrijpen dat mensen ongeduldig zijn maar vragen mensen dat niet af te reageren op onze medewerkers en hen met respect te behandelen. Zij moeten hun werk veilig kunnen doen,” aldus GGD GHOR Nederland.

Dit is niet de eerste keer dat de GGD overbelast is. Vorige week meldde de GGD GHOR al dat er sprake was van een ‘explosieve’ toename in coronatesten. Met de stijgende cijfers is het dan ook geen verrassing dat de GGD opnieuw met problemen kampt.

Zo steeg het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus met 52 procent, vergeleken met de week ervoor.

Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 8 t/m 14 november toegenomen met 52 procent vergeleken met de week daarvoor. In totaal is 75% van de inwoners volledig gevaccineerd. ⤵️https://t.co/EF6pk9QUFt pic.twitter.com/TnybBHnu2a — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 17 november 2021

Iets meer dan 93.000 mensen lieten zich dinsdag testen op corona bij de GGD, dat is een record, laat de GGD GHOR woensdag weten. De GGD’en voerden maandag zo’n 91.000 tests uit. Dat was een verbetering van het oude record uit maart van dit jaar, toen in een dag tijd ongeveer 89.000 mensen waren getest.

Landelijk was er deze week sprake van een record in het aantal nieuwe coronagevallen. Er werden in een week tijd 110.558 meldingen van positieve tests gedaan. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor. Het is de zesde week op rij dat het aantal positieve tests met zo’n 40 procent toeneemt.