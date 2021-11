Systeem GGD in Amsterdam overbelast, testafspraak maken niet mogelijk

Beeld ANP / ANP

Wie via coronatest.nl een afspraak probeert te maken, krijgt voor woensdag of donderdag via geen enkele postcode in Amsterdam een mogelijkheid voor een testafspraak.

Er wordt geadviseerd om telefonisch een afspraak te maken, maar wie belt met 0800-1202 krijgt een automatisch bericht te horen. ‘Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben,’ meldt het automatische bandje met een verzoek om op een later tijdstip terug te bellen.

Drie plekken bezet

“Wij hebben echt nog wel plek,” zegt GGD-woordvoerder Jessica Grootenboer. “Maar het is zowel online als telefonisch lastig om er doorheen te komen. Dat komt doordat mensen die in het systeem zitten drie opties krijgen en daardoor die drie plekken bezet houden. Aangezien mensen geen afspraak kunnen maken, is er veel vrije inloop, waardoor rijen ontstaan. Mijn advies is: zorg dat je op de daluren een afspraak maakt en kijk op de website voor tips.”

Niet alleen in Amsterdam is het druk, in vrijwel alle grote steden lukt het niet om een testafspraak te maken.