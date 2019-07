‘Sympathieke’ makelaar licht opnieuw woningzoekenden op

Beeld Gijs Kast

M. was nog in afwachting van de strafzaak over de verdenking dat hij eerder zo’n dertig woningzoekenden ongeveer 50.000 euro afhandig maakte – voornamelijk expats die de Amsterdamse woningmarkt slecht kennen. Slachtoffers uit 2018 herkenden hem meteen van een foto die de recent gedupeerde kandidaat-huurders van de ‘makelaar’ hadden gemaakt.

De politie arresteerde hem donderdag op de Borneokade, waar hij weer een appartement dat hij helemaal niet kon verhuren, aanbood aan verschillende expats. Agenten kwamen mee met een gedupeerde met wie M. een afspraak had gemaakt bij het appartement. De onderzoeksrechter heeft M.’s voorarrest maandag met zeker veertien dagen verlengd.

Werkwijze

Zijn werkwijze was volgens zijn slachtoffers steeds (vrijwel) hetzelfde. Op Facebook bood hij onder een valse naam een appartement aan – vorig jaar ging het bijvoorbeeld om woonruimte in de Eastonstraat in Nieuw-West, en dit keer aan de Borneokade op het Borneo-eiland en de Krijn Tanconiskade op IJburg.

Het appartement aan de Borneokade, waar zeker vier gegadigden op afkwamen, werd aangeboden op de pagina ‘Amsterdam rent a room’ door ene ‘Roshana Berkel’, zo staat in aangiften die Het Parool heeft ingezien.

De kandidaten bezichtigden het appartement en kregen kort daarna te horen dat ze daar inderdaad konden komen wonen. Ze moesten wel eerst de borg en makelaarscommissie betalen, en één of meer maanden huur vooruit storten. De bedragen die de gedupeerden betaalden variëren van 500 tot 3100 euro. Meestal ging het om meer dan 2000 euro.

Schulden

Van de beloofde sleuteloverdracht kwam het vanzelfsprekend nooit, want M. was helemaal niet in de positie om de flats te verhuren. Zo werd het appartement in de Eastonstraat, dat eigendom was van familie van M., executoriaal geveild omdat de belastingdienst, de gemeente en de vereniging van eigenaren daarop beslag hadden laten leggen vanwege schulden.

De woning aan de Borneokade is van een woningcorporatie en niet van een particuliere eigenaar die in Australië verblijft, zoals M. beweerde. Met verschillende smoezen kregen de kandidaten uiteindelijk te horen dat de huur toch niet door kon gaan. M. beloofde het geld terug te storten, of een nieuwe woonruimte te zoeken. Dat deed hij vervolgens niet.

De woningzoekenden geloofden hem, achteraf tot hun eigen weerzin, omdat hij aardig en charmant overkwam en bijvoorbeeld zijn kind meenam naar bezichtigingen. Opmerkelijk is dat M. bedrijven en telefoonnummers gebruikte die eenvoudig naar hem waren te herleiden.

Navraag

In de lopende zaak uit 2018 zijn door gedupeerden achttien aangiften gedaan. Met hulp van de stichting !Woon, die gedupeerden bijstaat, en een door de stichting geregelde advocaat, proberen de slachtoffers hun geld terug te krijgen. In de nieuwe zaak zijn drie aangiften gedaan. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten niet uit dat meer gedupeerden M.’s handelwijze herkennen. Zij vragen eventuele andere slachtoffers aangifte te doen – onderbouwd met documenten.

Gert Jan Bakker van !Woon waarschuwt woningzoekenden altijd goed op te letten bij het huren van een woning. “Iedereen kan bij twijfel altijd even navraag doen bij ons of het wel in orde is. Deze zogenaamde verhuurder had het geraffineerd opgezet en wekte nog eens extra vertrouwen, omdat hij bezichtigingen organiseerde in de woningen.”

Alle aangiftes die Bakker kent, zijn gedaan door expats. “Hij koos dus doelbewust een groep woningzoekenden die de regels en gebruiken hier niet goed kennen. We willen alle gedupeerden oproepen zich bij !Woon te melden en aangifte te doen bij de politie.”

Bakker vraagt zich overigens af hoe de overheid ‘nietsvermoedende woningzoekenden tegen die malafide types beschermt’.

Wanneer M. voor de rechter moet komen, is nog onduidelijk.