Sympathiek, een gratis registratieapp voor horeca. Maar hoe zit het met privacy?

De Tulp op het Marie Heinekenplein. Gasten moeten zich er vanaf maandag registreren. Beeld ANP

“Toen de horeca in juni weer openging, zaten veel ondernemers met de verplichte reservering,” zegt Vles. “Vooral voor cafés die nooit met reserveringen werkten, was dat een probleem. Professionele reserveringssystemen zijn vanwege de kosten niet geschikt voor kleinere restaurants en cafés.”

Dus bedacht hij een simpele webtoepassing waarmee zelfs ‘binnenlopers’ kunnen reserveren, door aan de deur een QR-code te scannen. “Toen we het maakten, begrepen we al niet dat mensen zich niet hoefden te registreren.”

Coronauitbraak

Vanaf maandag is registreren wel verplicht in de horeca. Door naam, telefoonnummer en gezelschap achter te laten, kunnen later bij een eventuele coronauitbraak via de GGD potentiële slachtoffers worden gewaarschuwd. Vles: “Maar dat is weer een registratie waar de ondernemer niet op zit te wachten.”

Met Mycapacity, zoals de app heet, kan een café volgens hem in een paar minuten een QR-code regelen en die bij het terras en aan de deur ophangen. De gast hoeft niets te installeren, alleen maar die code te scannen met zijn telefoon. Via een formulier kunnen vervolgens de namen worden ingevuld en het telefoonnummer. Ook kunnen daar de verplichte gezondheidsvragen worden afgevinkt.

De gegevens worden volgens Vles met een tijdsaanduiding opgeslagen en zijn alleen voor zijn bedrijf of - als die daar behoefte aan heeft - de GGD te zien. “Op die manier kunnen we mensen direct via mail waarschuwen wanneer er in een zaak sprake is van corona.”

Google

De toepassing draait op Google-diensten en de gegevens worden ook beveiligd bij Google opgeslagen. “Door het bij Google te doen, voldoet de opslag ook aan de Europese privacyvoorwaarden.” Omdat de Nederlandse wet het opslaan van gezondheidsgegevens door niet-medici verbiedt, worden de antwoorden op de verplichte gezondheidsvragen niet vastgelegd.

Wel kunnen gasten aanvinken dat hun gegevens ook voor marketingdoeleinden gebruikt mogen worden. Maar dat staat volgens een woordvoerder van privacywaakhond AP op gespannen voet met de wet. “De registratie mag maar voor één doel worden gebruikt,” zegt een woordvoerder, “in dit geval voor bron- en contactonderzoek van de GGD. Ondernemers mogen ze dus niet gebruiken voor marketingdoeleinden.”

Het is zelfs de vraag of het reserveringsgedeelte van mycapa.city gecombineerd mag worden met de verplichte registratie. “Software of apps moeten aan exact dezelfde voorwaarden voldoen als horecaondernemers bij de registratie van persoonsgegevens,” aldus de AP-woordvoerder.

In strijd met voorschriften

Dat een derde partij, in dit geval Mycapacity, de gegevens kan inzien is dan ook hoogstwaarschijnlijk in strijd met de voorschriften. “Gegevens mogen alleen maar gebruikt worden voor de GGD, niet voor andere doeleinden. Aanbieders zullen dat strikt moeten scheiden van andere functies.”

Vles is bereid de dienst aan te passen als de toezichthouder daarom vraagt. “We hebben geprobeerd met de GGD, RIVM en Horeca Nederland in gesprek te komen,” zegt Vles. “Maar dat lukt niet vanwege de drukte.”

Hij vraagt zich af hoe het anders moet. “Nu gaan al die namen in een groot boek. Wat heb je liever: dat restaurants daar losjes mee omgaan, of dat er een professionele partij is die dat begeleidt, zoals wij? Die gegevens zijn alleen inzichtelijk voor ons om mensen te waarschuwen. We hebben een privacystatement. En als mensen geen toestemming geven, slaan we niks op. En we bewaren maximaal vier weken.” AP liet vrijdag weten uit te gaan van een termijn van maximaal vier weken.

Gratis

Het bedrijf biedt de dienst gratis aan, zowel voor de horecaondernemer als voor de gast. “We hebben nu een kleine 100 bedrijven die reserveringen via ons doen en inmiddels enkele tientallen die ons gebruiken om gasten in te checken. Wij bouwen nu alles zelfs. Onze eigen tijd zit er als investering in en er zijn wat minimale kosten. We zijn niet van plan om geld te vragen, zeker niet in coronatijd.”

Branchevereniging Horeca Nederland brandt zich niet aan allerlei bedrijven die ondernemers nu benaderen met oplossingen. “Er zijn een heleboel apps, diensten en systemen die zeggen dat ze het allemaal kunnen oplossen,” zegt een woordvoerder. “Maar wij gaan ze niet beoordelen of aanbevelen. Daarvoor zijn er veel te veel onzekerheden.”