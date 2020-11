Symbolisch tentenkamp Museumplein: ‘Ik schaam me om Europeaan te zijn’

AMSTERDAM - Op het Museumplein staan 45 tenten om aandacht voor vluchtelingenkampen te vragen. Ook zijn er 35 actievoerders die willen dat de Nederlandse regering meer vluchtelingen naar Nederland haalt. De actievoerders roepen de overheid op het Nederlandse en Europese asiel- en migratiebeleid aan te passen. Gelukkig is er op met Museumplein genoeg ruimte voor de 35 actievoerders om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. COPYRIGHT MAARTEN BRANTE Beeld Maarten Brante

Op het Museumplein staan veertig kleine grijze tentjes ongenadig nat te regenen. Ze zijn volgens de actievoerder een symbool voor de vreselijke situatie waarin vluchtelingen in Griekenland en vele andere plekken in Europa vastzitten.

De organisatie had tachtig tenten willen plaatsen, maar de gemeente stond er aanvankelijk maar vier toe. Uiteindelijk zijn er veertig uit onderhandeld, een coulante versoepeling van de regels zoals de actievoerders dat ook het liefste zien met het Nederlandse en Europese asiel- en migratiebeleid.

Zo’n dertig demonstranten, in regenjacks en met paraplu's, staan keurig op anderhalve meter van elkaar op wit geverfde stippen in het gras. Schuilen onder iemands paraplu is er niet bij. Als mensen te dicht bij elkaar dreigen te komen, stapt een medewerker op hen af met een stuk karton met daarop ‘1,5 m distance’. Ook dat bord raakt meer en meer doorweekt. Op een opklaptafel staan een machine met filterkoffie, een kistje mandarijntjes en enkele pannen soep.

Wanhoop

Van de politie mogen er tweehonderd mensen komen, maar de organisatie heeft opgeroepen de demonstratie vooral via de livestream te volgen. “De symboliek van dit regenachtige weer kan niet groter zijn,” zegt arts en organisator Sanne van der Kooij , de eerste spreker. “Mensen die in vluchtelingenkampen zitten kunnen niet naar huis om lekker warm te douchen en dan op de bank te gaan zitten.”

Van der Kooij was als vrijwillig arts in het kamp Moira op Lesbos. Wat haar het meest is bijgebleven, is de wanhoop. “Iedere avond werden jongens van zestien, zeventien bij de medische post binnen gebracht, omdat ze zichzelf uit wanhoop hadden gesneden. Mensen die elkaar hoestend in hun kleine tentjes uit de slaap hielden. Kinderen die waren opgehouden met praten.”

Van der Kooij had de vluchtelingen weinig meer te bieden dan een beperkte hoeveelheid antibiotica en een luisterend oor. “Ik heb me zo geschaamd om Europeaan te zijn. Als dokter en als mens ben ik kwaad.”

Moria

Op het fietspad stopt een man met een oranje bontmuts. “Van mij mag een meteoriet hier ter plekke neervallen, dan was het probleem opgelost,” zegt hij. Op het podium spreekt Van der Kooij net over ‘een golf van solidariteit’. De man fietst verder.

Tineke Strik, Europarlementariër van GroenLinks, bekritiseert als volgende spreker het Europese vluchtelingenbeleid. “Ze zeiden na de brand in Moria: er komt geen nieuw Moria. Dat klopt. Het nieuwe kamp is alleen maar erger. Grenslanden in Europa zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en dat is natuurlijk bizar. We hebben als Europese gemeenschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Tot slot toch nog een opbeurend woord. Strik: “Het is makkelijk om moedeloos te worden en daarom vind ik het zo knap dat jullie hier bij elkaar zijn gekomen.”

Doodvonnis

Mohamed Bah, een ongedocumenteerde uit West-Afrika, omschrijft hoe het voelt om ongedocumenteerd te zijn. “Een doodvonnis met een kans van zeventig tot tachtig procent. Als een huis zonder degelijke fundering dat kraakt bij elke wind die waait. Je hoopt het beste, maar je gaat uit van het slechtste. Je voelt je verloren, maar je zoekt je meest lieve lach en zet die op je gezicht, zodat mensen tenminste niet bang voor je zijn.”

Het symbolische tentenkamp blijft 24 uur staan. Tegelijkertijd worden manifestaties gehouden in Utrecht, Groningen, Haarlem en tal van Europese steden.