Symbolisch pad voor overleden Pepijn (14): ‘Het is kwetsbaar, net als hij’

Ter nagedachtenis aan Pepijn Remmers, de 14-jarige jongen die in januari door een combinatie van drugs en een koolmonoxidevergiftiging overleed, is het Pepijnpad geopend. Een kronkelend, avontuurlijk pad door dichte bosschages staat voor een grotere symboliek.

Een poortje van boomtakken en een houten bordje met Pepijnpad duiden het begin van het pad aan. Kronkelend en avontuurlijk leidt het ruim een kilometer lange en met houtsnippers bezaaide pad dwars door bosschages van de voormalige Waterzuiveringslocatie in Noord naar de plek waar Pepijn op 15 januari zijn tentje opsloeg en zijn barbecue aanstak die hem die nacht warm moest houden.

Omgevallen boom

Pepijn heeft zich door een haag van bosjes moeten wringen om bij de open plek langs de A10 te komen. Familie, vrienden, bewoners van de wijk Elzenhagen, waar Pepijn woonde, en van het oude ADM-terrein hebben het pad gezamenlijk geëffend: speels, sprookjesachtig en niet al te aangeharkt. “Een pad met hindernissen. Een omgevallen boom die dwars over het pad ligt, hebben we niet weggehaald,” zegt Pepijns vader Gaston Remmers.

Het pad is ontstaan vanuit dezelfde nieuwsgierigheid die Pepijn kenmerkte. Remmers: “Net zoals hij, is ook het pad kwetsbaar. Het is een jong en jeugdig pad. Zonder onze aandacht zal het verdwijnen. Het pad verdient belopen te worden. Onderhouden. Geaaid.”

En dat geldt voor veel jongeren: “Als we hun geen aandacht geven en koesteren, raken we ze kwijt,” zegt Remmers.

In zijn tentje gebruikte Pepijn die avond de designerdrug 3-MMC. In combinatie met de koolmonoxide uit de barbecue stierf hij die nacht, de koolmonoxidemelder naast hem ten spijt.

Zijn beste vriend Thijs Gorlee (15) had die ochtend van 15 januari nog met hem gegamed. De volgende dag hoorde hij dat Pepijn dood was aangetroffen in zijn tentje. “We hadden altijd veel lol samen en maakten grappige dingen mee, maar in coronatijd was het anders. Ik hoorde vaak van Pepijn dat hij het saai vond. Hij verveelde zich.”

Pepijns moeder Titia Bloemhof draagt vlak voor de officiële opening door burgemeester Halsema het gedicht voor dat dichter Merel Morre voor Pepijn heeft gemaakt. ‘Het gebaande pad kon je gestolen worden/ Aan de rand ligt misschien/ Avontuur verscholen.

Bloemhof: “Pepijn was avontuurlijk, nieuwsgierig, creatief en speels. Hij kon zijn weg niet vinden in alle maatregelen tijdens de corona­crisis, een periode van angst en controle. Een 14-jarige wil er met zijn vrienden op uit en dat kon niet. Hij zocht zijn eigen avontuur.”

Het begin van het pad, met Pepijns vader Gaston Remmers. Beeld Jakob van Vliet

Kruiwagen met houtsnippers

Dit pad dat door tientallen mensen is aangelegd, staat voor verbroedering. “Dat hebben we in coronatijd zo gemist,” zegt Bloemhof.

Burgemeester Halsema opende vrijdagochtend het pad door een kruiwagen met houtsnippers op een kale plek bij de ingang te deponeren. “Het pad staat symbool voor de akelige tijd die zoveel jongeren onvrij heeft gemaakt en die de levenslust wegduwde. Jongeren hebben ruimte nodig hun pad te volgen. We kunnen het Pepijnpad officieel maken, maar misschien past het informele beter.”

Op de plek waar Pepijns tentje stond, is een perkje met bloemen en planten aangelegd. Zijn opa en oma planten er een bloeiende plant.

Pepijns oudere neef Jick Remmers kijkt er rond. “Ik krijg rillingen van het idee dat Pepijn hier zijn laatste adem uitblies. Ik heb er geen woorden voor.”

Kunstwerk

Pepijns oudere broer Boris heeft met vrienden een kunstwerk van fietsonderdelen in elkaar gelast met hulp van kunstenaars van het ADM terrein. ‘Peppie’ staat er met fietskettingen op geschreven. Het kunstwerk kan draaien in de wind.

ADM’er Ayla begrijpt wel dat een 14-jarige in deze tijd een tripje gaat zoeken. “Zo’n jongen zoekt iets spannends, een avontuur. Wat is er nog in coronatijd? Dit is een coronadode, net als bejaarden die van eenzaamheid zijn gestorven.”

Volgens Remmers staat het pad ook voor de toekomst van de gezondheidszorg die ‘zaadjes moet planten’ om beter te worden en de preventiekant beter moet organiseren. “Veel jongeren hebben het moeilijk gehad. Dit pad moeten hun een hart onder de riem steken, met de boodschap: wij kijken naar jullie.”