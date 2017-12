Sylvana Simons rekent op 2 zetels in Amsterdamse raad

Dat zegt de lijsttrekker vrijdag in een interview met AD. In het gesprek blikt ze terug op haar bewogen jaar, en kijkt ze vooruit naar de raadsverkiezingen.



Hoewel ze op twee zetels rekent, zegt ze te streven naar 4 of 5 zetels in de Stopera. In een eerder interview zei Simons al dat twee zetels het minimum voor haar was.



In het interview haalt Simons ook uit naar collega-lijsttrekker van Forum voor Democratie Annabel Nanninga, eveneens een nieuwkomer in de Amsterdamse politiek.



"Forum voor Democratie is een partij die mensenrechten niet erkent en aanzet tot haat. Het is aan de kiezer om deze retoriek onschadelijk te maken. We moeten ervoor zorgen dat Amsterdam een bijzondere stad blijft waar 180 nationaliteiten elkaar ontmoeten," aldus Simons.



Zie ook: 'De hele Bijlmer gaat op Sylvana Simons stemmen'