Sylvana Simons: 'Onze inbreng is revolutionair'

Vorige week zat Sylvana Simons (48), fractievoorzitter van Bij1, met vriendinnen in een restaurant in Oost. De eigenaar meldde zich aan haar tafel om te zeggen dat hij het leuk vond dat ze voor zijn zaak had gekozen. "Maar ik realiseerde mij ook dat het andersom had kunnen zijn, dat hij had kunnen vragen of ik weg wou gaan," zegt Simons.



Ze zit komende week precies één jaar in de gemeente­raad. Haar deelname aan de Amsterdamse politiek heeft iets veranderd in haar gevoel van vrijheid.