Sylvana Simons ervoer raadsdebat als 'geweld'

Dit zegt de fractievoorzitter van Bij1 in een interview met deze krant.



Het debat ging over de schietpartij bij De Nederlandsche Bank, waarbij een geesteszieke man zich liet neerschieten door de politie door met een nepwapen te zwaaien.



Bij1 vroeg een debat aan over dit, zoals de partij schreef, 'buitensporig en onnodig politiegeweld.' De partijen in de raad vielen in dit debat over haar heen. Ze werd 31 keer onderbroken en Johnas van Lammeren van Partij voor de Dieren beet Simons toe dat zij nederig moest gaan zitten en haar mond moest houden.



"Ik had nog geen vier woorden uitgesproken en toen barstte het los," zo kijkt Simons terug op het debat, dat ik haar ogen een keerpunt is. "Het was Sylvana Simons en dan gaan de remmen blijkbaar wat makkelijker los."



Wantrouwen

Ze gaf toe dat de manier waarop ze het debat had aangekaart, niet goed was. Maar ze zegt ook het wantrouwen te begrijpen dat in deze stad bestaat richting politie en openbaar ministerie.



"Dat volksvertegenwoordigers zich dan zonder scepsis achter de instituten scharen, dat vind ik gevaarlijk."



Van Lammeren verklaarde later excuses te hebben aangeboden voor zijn uitlatingen, maar volgens Simons is dat niet persoonlijk gebeurd.



