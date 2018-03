Sylvana Simons: de vrouw die zich niet laat beteugelen

Woensdag 13 mei 2015, De Wereld Draait Door. Aangeschoven is radio- en televisiepresentator Martin Simek, die deels in Zuid-Italië woont, om te praten over bootvluchtelingen.



Hij vertelt het gruwelijke verhaal van een Afrikaans meisje dat als enige een bootramp overleeft. Even later refereert hij aan de omgekomen vluchtelingen als 'zwartjes', die hij weleens van de boot af helpt zijn dorp in. Sylvana Simons is tafeldame.