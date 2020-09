Switchen naar werk in de zorg? Nieuw platform helpt daarbij

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Via het platform − een samenwerking tussen onder meer de gemeente, zorginstelling Amstelring en het UWV − krijgen Amsterdammers snel duidelijkheid of werken in de zorg of welzijn bij hen past. Ook wordt er gekeken welke functies aansluiten op hun vaardigheden en welke trainingen of versnelde opleidingstrajecten ze daarvoor nog moeten volgen.

Via een online ‘scan’ wordt, op basis van werk- en opleidingsverleden en vaardigheden, de kortste route naar passende vacatures in de zorg bepaald. Daarna volgt een gesprek met een loopbaancoach, waarin de resultaten van de digitale tests worden besproken en de deelnemer kan besluiten of de sector bij hem of haar past.

Is het een match? Dan kunnen deelnemers aan de slag in een werk-leertraject bij een zorg- of welzijninstelling. Mocht dat niet het geval zijn, dan helpt de loopbaancoach de deelnemer op weg naar een andere richting op de arbeidsmarkt.

“De coronacrisis legt een enorme druk op onze samenleven en dat geldt zeker voor de zorg en welzijnsector, die hiervoor al met tekorten kampte,” zegt wethouder Simone Kukenheim (Zorg). “Tegelijkertijd verliezen veel mensen nu of binnenkort hun baan en moeten op zoek naar ander werk. Zij hebben misschien geen achtergrond in zorg, maar zijn wel servicegericht, flexibel en stressbestendig. Allemaal skills die waardevol zijn binnen zorg en welzijn.”

Pieter Stenger, bestuurder van Amstelring, is ‘verheugd’ over de komst van het nieuwe platform. “Wij geloven erin dat samenwerking in de keten dé manier is om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken. Het helpt ons allemaal verder.”