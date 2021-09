Swissôtel moet toch een groot deel van coronahuur betalen

Beeld ANP

In plaats van 295.000 euro huurkorting, hoeft het hotel over 2020 maar 63.000 euro minder te betalen. Dit jaar heeft het hotel volgens het Hof helemaal geen recht op korting.

Swissôtel aan het Damrak is zo mogelijk nog zwaarder getroffen door de coronacrisis dan andere hotels in de stad. Het 114 kamers tellende hotel drijft voor 85 procent op buitenlandse gasten en langslopende toeristen, maar die bleven allemaal weg. In de lockdowns sloot Swissôtel daarom uit eigen beweging de deuren

1,2 miljoen euro verlies

Najaar vorig jaar vroeg het hotel daarom de eigenaar van het pand, Dam Square, om een huurkorting met terugwerkende kracht. Volgens de hotelier was een verlaging onvermijdelijk omdat de omzet tussen maart en november 2020 92 procent lager zou hebben gelegen dan het jaar ervoor, waardoor 1,2 miljoen euro verlies werd gemaakt.

Omdat de twee er niet uitkwamen stapte het hotel naar de kortgedingrechter. Die oordeelde in januari vooralsnog dat corona een onvoorziene omstandigheid was waar het huurcontract niet in voorzag en dat het hotel daarom een voorlopige huurkorting van 50 procent moest krijgen.

Vaste lasten

Daar haalt het gerechtshof nu een streep door. Er is volgens de rechters onvoldoende rekening gehouden met de overheidssteun die het hotel heeft ontvangen, vooral de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Het kabinet vergrootte die bijdrage ook steeds meer, vooral tijdens de laatste lockdown.

Swissôtel hield de TVL buiten de omzetberekeningen waarop de verlaging was gebaseerd, waardoor het leek alsof het hotel vanwege het wegblijven van klanten een enorme klap had gemaakt. Maar met de TVL-bijdrage is die klap veel minder.

Het Hof oordeelt wel dat Swissôtel recht heeft op korting, maar veel minder dan waarop het hotel had gehoopt. “Uiteraard is de uitspraak teleurstellend,” zegt general manager Wencke Bolsius van Swissôtel Amsterdam. “Maar vooral verrassend omdat de Amsterdamse rechtbank recent ook in andere zaken heel anders heeft besloten.”

“Ik moet de stukken nog bestuderen en er loopt een bodemprocedure. Ik hoop dat daardoor meer duidelijk wordt. Dat is ook belangrijk voor anderen; bij meerdere hoteliers, restaurateurs en winkeliers in dit gebied speelt hetzelfde.” De tegenslag is groot. “We moeten geld opzijzetten in verband met deze uitspraak. Zeker gezien de overheidssteun die nu gaat vervallen, is dat moeilijk te dragen. We hebben die korting echt wel nodig.”

Meer overhouden

Verhuurder Dam Square is vooralsnog blij met de uitspraak. “Het is in onze ogen terecht dat het hof rekening houdt met de steun die bedrijven ontvangen,” zegt advocaat Tomas Steenmetser van advocatenkantoor Lexence.

“De overheid heeft de bijdrage van de TVL steeds verder verhoogd, van eerst 90.000 euro per kwartaal tot uiteindelijk zes ton. Die bijdrage geldt ook voor de huur, is onbelast en zonder directe relatie met de omzet. In sommige gevallen zie je dat bedrijven, zoals Swissôtel, meer overhouden aan TVL dan ze vaste lasten betalen. Dat laat onverlet dat er huurders zijn die het moeilijk hebben. Maar dat geldt ook voor verhuurders.”

Het laatste woord is nog niet gezegd. “Dit was beroep na kort geding,” zegt Steenmetser. “ De bodemprocedure bij de rechtbank loopt nog. Maar wij nemen zondermeer aan dat het Hof in die zaak hetzelfde zal oordelen. Ook elders in het land spelen nog zaken die jurisprudentie opleveren en er zijn vragen aan de Hoge Raad gesteld. Die wachten nog op antwoord.”