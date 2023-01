Sweelinck College in Zuid blijft tóch open

Het Sweelinck College in Zuid. Beeld Joris van Gennip

Vorige week werd bekend dat de middelbare school in Zuid voor mavo en havo volgend jaar moet sluiten. De docenten werden daar een week eerder van op de hoogte gebracht, maar (toekomstige) leerlingen wisten van niets. Na de bekendmaking ontstond veel kritiek op schoolbestuur Zaam, dat deze keuze had gemaakt.

Het schoolbestuur laat nu aan de ouders weten dat zij de reacties van ouders, leerlingen en docenten ‘ter harte’ nemen, mede door informatiebijeenkomsten die georganiseerd zijn, en dat daarom ook is besloten om de school open te houden. ‘We zullen voorgenomen besluit tot afbouw per direct intrekken.’

Zaam kwam mede door mindere onderwijskwaliteit tot de keuze om de school te sluiten. In de brief schrijven ze dat hier nog steeds verbetering in moet komen. Ook op het gebied van aantrekkingskracht en profiel moet er iets veranderen. ‘Samen komen we op korte termijn in actie met de goede ondersteuning. Ouders, leerlingen, medewerkers, deelraad, onderwijsinspectie en gemeente worden daarbij betrokken.’

Eindexamen

Vooral de manier waarop de sluiting bekend werd, wordt het bestuur kwalijk genomen. Leerlingen wisten van niets en kregen middels een mail op maandagavond te horen dat hun school zou sluiten. Ze maakten zich zorgen over hun eindexamen en vreesden voor een leegloop van leerkrachten. Ouders zetten zelfs een petitie op om de school te behouden en ook docenten verenigden zich.

Normaliter stellen schoolbesturen ook het stadsbestuur op de hoogte van zulke keuzes, vanwege de grote impact die het heeft. Maar ook wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) zei tijdens een commissievergadering vorige week overvallen te zijn door het besluit.

Toen bekend werd dat de school met 354 leerlingen moest sluiten, had het bestuur geen plan liggen. Niet wanneer de leerlingen geïnformeerd zouden worden, niet hoe het met de open dagen zou moeten gaan en ook niet waar leerlingen hun school af moesten maken.

Barbara Dijkgraaf, voorzitter van schoolbestuur Zaam waar het Sweelinck onder valt, geeft toe dat er niet goed is gehandeld. “We hadden meteen de leerlingen moeten informeren en vooraf een plan van aanpak moeten maken. Dat hebben we laten liggen.”