Sweelinck College in Amsterdam-Zuid sluit, docenten woedend: ‘Waarom weten leerlingen dit niet?’

Het Sweelinck College, een middelbare school in Zuid voor mavo en havo, sluit volgend jaar. De docenten zijn vorige week op de hoogte gebracht, maar (toekomstige) leerlingen weten nog van niets.

Te weinig aanmeldingen en onvoldoende resultaten hebben tot het besluit geleid om Het Sweelinck College per augustus 2024 te sluiten. Barbara Dijkgraaf, voorzitter van schoolbestuur Zaam waar het Sweelinck onder valt, zegt dat de school ‘onvoldoende geprofileerd is en daardoor onvoldoende aantrekkingskracht heeft voor leerlingen’. Drie jaar geleden had de school 404 leerlingen, nu 354. “Het gaat niet goed met de onderwijskwaliteit. De examenresultaten vallen tegen,” zegt Dijkgraaf.

Medewerkers van de middelbare school zijn vorige week dinsdag op de hoogte gebracht in een bijeenkomst na schooltijd. (Toekomstige) leerlingen en ouders weten officieel nog van niets. De open dagen staan gepland op 15 en 18 februari. Wat daarmee gaat gebeuren, weet Dijkgraaf nog niet.

Kansklas

Het steekt docenten dat kinderen praten over hun eindexamen op het Sweelinck, terwijl er straks geen Sweelinck meer is. De school heeft extra aandacht voor kunst, cultuur en sport en is bekend vanwege de kansklas voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. “Juist deze school, waar leerlingen kansen krijgen die ze bij een andere school minder snel krijgen, moet sluiten? En wat is het plan? Zaam weet dit al langer en onze leerlingen weten nog van niets. Hoe kan dat nou?” zegt een docent, die anoniem wil blijven, geëmotioneerd.

Al een paar jaar wordt er gesproken over het samengaan van Het Sweelinck College, het Zuiderlicht College en het Gerrit van der Veen College, eveneens in Zuid. Maar alleen Zuiderlicht en Gerrit van der Veen gaan door in het Creatief College Amsterdam (werktitel), een creatieve school voor vmbo-t, havo en vwo, die eveneens onder Zaam valt.

Geen goed antwoord

Volgens Dijkgraaf kunnen de leerlingen hun schoolcarrière op die nieuwe school vervolgen, in het pand van het Sweelinck. Voor kinderen die naar een andere school willen, is nog niets geregeld. Rick Steur, voorzitter van de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo, kan zich voorstellen dat er kinderen en ouders zijn die elders onderwijs willen. “Een goed antwoord is er nog niet.”

Waar de eersteklassers in Amsterdam worden geplaatst door middel van een centrale loting, is er voor kinderen die later willen instromen geen beleid. Behalve de scholen zelf heeft niemand zicht op wie op de wachtlijst staat. De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) pleit al langer voor afspraken om een overstap tussen middelbare scholen te reguleren. “Of in elk geval voor transparantie,” zegt directeur Menno van de Koppel. “Moreel gezien wil je niet dat scholen alleen de beste kinderen kiezen. Wat als ze dat wel doen?”

Het grootste deel van de leerlingpopulatie van het Sweelinck komt uit Nieuw-West, blijkt uit gegevens van DUO. Een vakdocent, die eveneens anoniem wil blijven, maakt zich zorgen om hen. “Wij hebben schatjes van leerlingen, maar je moet wel weten dat het schatjes zijn. Voor de buitenwereld zijn het de kinderen die je misschien liever niet op school wil hebben,” zegt de leraar. “Het maakt me verdrietig en woedend dat er niet aan deze kinderen wordt gedacht.”

In opspraak

Zowel het Sweelinck als Zuiderlicht en Gerrit van der Veen zijn onderdeel van schoolbestuur Zaam, dat 23 scholen onder zich heeft. Dat werd opgericht na een crisis bij Amarantis. In 2012 werd bekend dat die onderwijsgroep, toen een van de grootste instellingen in de stad voor middelbaar onderwijs, kampte met een miljoenentekort. Behalve met grote financiële problemen worstelde Amarantis ook met slecht onderwijs en hoge schooluitval. Ook bestuurlijk was het een chaos. Uiteindelijk werd Amarantis opgesplitst.

Ook Zaam kwam eerder in opspraak. In 2019 bleek het Calvijn College, een Zaamschool in Nieuw-West, de zaken niet op orde te hebben. Toen 77 vmbo-leerlingen aanvankelijk geen eindexamenuitslag kregen, deed de onderwijsinspectie onderzoek. Er ontbraken cijfers van toetsen die eerder in het schooljaar moesten worden ­gemaakt. Ook was een deel van de digitale centrale examens bij de tweede correctie niet in lijn met het correctievoorschrift nagekeken, was het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet compleet en verzuimde zowel de schoolleiding als het bestuur in hun taak de docenten om verantwoording te vragen.

Barbara Dijkgraaf, destijds ook voorzitter van Zaam, zei toen dat het PTA te omvangrijk was. Zowel de onderwijsinspectie als een externe onderzoekscommissie, die in opdracht van de school onderzoek deed, concludeerde dat de onvolkomenheden niet ­enkel te wijten waren aan het ‘omvangrijke PTA’.