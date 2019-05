Swart roept Ajaxfans op om te klappen voor Nouri en Cruijff

Volgens Swart had Ajax Cruijff en Nouri er graag bij gehad in de Johan Cruijff Arena tijdens het halve finaleduel van de Champions League. 'Toen Cruijff in 2011 terugkeerde bij Ajax, had hij maar één doel: zijn cluppie terug naar de Europese top brengen,' schrijft hij op Instagram.



'Ondanks dat critici hem voor gek verklaarden, twijfelde Johan geen moment. Wat zou hij trots zijn geweest op dit Ajax en de aanvallende speelwijze,' gaat hij verder over Cruijff.



Over Nouri schrijft hij dat er in 2004 een gerucht ging dat er een geweldige speler was bijgekomen op De Toekomst. 'Voetbalgogme van heb ik jou daar en nog een aardig ventje ook. Appie had maar één droom: schitteren in Ajax 1.'